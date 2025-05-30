Dieses Gericht hat mediterranes Flair. Frische Gnocchi bilden die Grundlage, außerdem gehören Tomaten, Schafskäse und italienische Kräuter hinein. Damit hat man schon einmal die Farben Rot und Weiß im Essen.

Das Grün kommt durch Pak Choi auf den Teller. Dieser Kohl ist verwandt mit dem Chinakohl. Da er viel Feuchtigkeit enthält, sollte er möglichst frisch verwendet werden, heißt es von der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse (BVEO).

Wer möchte, kann in diesem Rezept aus dem Ratgeber "Familienküche" der Verbraucherzentrale NRW den Kohl auch durch Spinat oder Mangold ersetzen. Auf jeden Fall ist die bunte Zusammenstellung dazu geeignet, auch Kindern Appetit zu machen.

Zutaten für 4 Personen (2 Erwachsene und 2 Kinder)

500 g Gnocchi (Frischware)

400 g Pak Choi

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

400 g Cocktailtomaten

200 g Feta

1 EL Olivenöl

300 ml Kokosmilch

1 TL italienische Kräuter

Jodsalz, Pfeffer

Zubereitung

1. Die Gnocchi nach Packungsangabe in Salzwasser gar ziehen lassen.

2. Den Pak Choi waschen und in Streifen schneiden, die Zwiebeln und den Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden. Die Cocktailtomaten

halbieren. Den Feta in kleine Würfel zerteilen.

3. In einer großen Pfanne das Öl erhitzen, darin die Zwiebeln und den Knoblauch leicht anschwitzen. Pak Choi und Tomatenhälften zugeben und erhitzen. Kokosmilch zugeben und 2 min köcheln lassen.

4. Gnocchi, Schafskäse und italienische Kräuter untermischen, mit wenig Salz und Pfeffer würzen und noch einmal kurz erhitzen.







