So legen Veggie-Griller richtig auf (plus Rezept)
Wenn Kräuterzweige in der Glut mitglühen und selbst Lauch schwarz werden darf, kommen Vegetarier beim Grillen auf ihre Kosten. Die besten Kniffe für Geschmack, Textur und Aroma geben Gemüseprofis.
Berlin. (dpa) Eingefleischte Grillfans glauben, dass die Grillparty nur mit Bratwürsten, Steaks und Burger-Pattys so richtig zum Schlemmerfest wird. Doch auch mit Gemüse kann die Grillpost abgehen. Auf was es ankommt und wie die gemüsigen Teilchen auf dem Rost gelingen, erklärt die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse (BVEO) auf ihrer Webseite "Deutschland -
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+