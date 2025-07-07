Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Feuer und Flamme

So legen Veggie-Griller richtig auf (plus Rezept)

Wenn Kräuterzweige in der Glut mitglühen und selbst Lauch schwarz werden darf, kommen Vegetarier beim Grillen auf ihre Kosten. Die besten Kniffe für Geschmack, Textur und Aroma geben Gemüseprofis. 

07.07.2025 UPDATE: 07.07.2025 12:25 Uhr 2 Minuten, 15 Sekunden
Die länglich geschnittenen Zucchini- und Chicorée-Streifen werden mit einer Marinade aus Olivenöl, Limettensaft, Salz und Pfeffer eingepinselt, dann auf jeder Seite 2–3 Minuten gegrillt. Foto: Ariane Bille/BVEO/dpa-tmn

Berlin. (dpa) Eingefleischte Grillfans glauben, dass die Grillparty nur mit Bratwürsten, Steaks und Burger-Pattys so richtig zum Schlemmerfest wird. Doch auch mit Gemüse kann die Grillpost abgehen. Auf was es ankommt und wie die gemüsigen Teilchen auf dem Rost gelingen, erklärt die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse (BVEO) auf ihrer Webseite "Deutschland -

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote