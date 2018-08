Beim Kochen gehen viele Vitamine und Mineralstoffe verloren. Das gilt jedoch nicht für den sekundären Pflanzenstoff Lycopin, der in Tomaten steckt. Er kommt vor allem in der Schale vor, ist hitzestabil und bleibt daher größtenteils erhalten. Darauf weist der Verbraucherinformationsdienst "aid" hin. Gleichzeitig reduziert sich beim Erhitzen der Tomaten der Wassergehalt so drastisch, dass der Anteil an Lycopin in erhitzten Tomaten höher ist als in rohen: 100 Gramm Tomatenpüree enthalten rund 22 Milligramm Lycopin, die gleiche Menge rohe Tomaten rund 3 Milligramm. Lycopin werden gesundheitsfördernde Eigenschaften zugeschrieben: Es wirkt antioxidativ, baut also aggressive Sauerstoffverbindungen ab und verringert damit das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. (Thinkstock/tmn)

Pasta mit frischer Tomatensoße

Zutaten für 4 Portionen:

1,5 kg Tomaten

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 EL Tomatenmark

4 EL Olivenöl

Thymian

Basilikum

1 EL Zucker

400 g Spaghetti

Salz und Pfeffer

In einem Topf Wasser zum Kochen bringen. Den Stielansatz aus den Tomaten herausschneiden und die Haut kreuzförmig einschneiden. Die Tomaten eine halbe Minute ins heiße Wasser geben und anschließend enthäuten. Anschließend die Tomaten in Würfel schneiden. Zwiebeln und Knoblauch schälen, fein würfeln. Öl in einem Topf erhitzen und darin glasig dünsten. Tomatenmark und anschließend die Tomatenstücke dazugeben. Das Ganze etwa 20 Minuten leicht köcheln lassen, ab und zu umrühren. Nudelwasser aufstellen und die Nudeln nach Packungsanleitung bissfest garen. Tomatensoße mit Salz, Pfeffer, Zucker und den gehackten Kräutern abschmecken.