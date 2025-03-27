Hübsche Deko mit Geschmack
Das Auge isst mit: Was eignet sich besser als bunte Blüten, um Desserts oder Salate zu verzieren? Viele Blüten bringen zudem eine besondere Geschmacksnote ein. Welche essbar sind - und welche nicht.
Von Christina Bachmann
Kempten. (dpa-tmn) Blüten, die man essen kann? Der Klassiker ist vermutlich die Kapuzinerkresse. Hier sind so gut wie alle Pflanzenteile essbar – auch die Blüten. Sie schmecken leicht scharf und sind mit ihren knalligen Farben auf jedem Essen ein Hingucker.
Aber es gibt noch deutlich mehr, was sich aus dem Garten oder Blumentopf zur Dekoration einer
