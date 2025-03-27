Montag, 15. September 2025

Plus Essbare Blüten

Hübsche Deko mit Geschmack

Das Auge isst mit: Was eignet sich besser als bunte Blüten, um Desserts oder Salate zu verzieren? Viele Blüten bringen zudem eine besondere Geschmacksnote ein. Welche essbar sind - und welche nicht.

27.03.2025 UPDATE: 27.03.2025 08:12 Uhr 3 Minuten, 10 Sekunden
Die bunten Blüten von Hornveilchen machen sich gut auf dem Brot oder auch einem Salat. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn​

Von Christina Bachmann

Kempten. (dpa-tmn) Blüten, die man essen kann? Der Klassiker ist vermutlich die Kapuzinerkresse. Hier sind so gut wie alle Pflanzenteile essbar – auch die Blüten. Sie schmecken leicht scharf und sind mit ihren knalligen Farben auf jedem Essen ein Hingucker. 

Aber es gibt noch deutlich mehr, was sich aus dem Garten oder Blumentopf zur Dekoration einer

