Von Doreen Hassek

Heute bleibt die Küche kalt! Na ja, fast. Wenn es draußen richtig heiß ist, hat niemand Lust sich an den Herd zu stellen und stundenlang zu kochen. Da ist man froh, wenn es schnell geht und am Ende trotzdem ein unglaublich köstliches Essen auf dem Tisch steht - wie etwa dieser Glasnudelsalat.

Er ist so schnell gemacht und dabei so köstlich. Das liegt auch an der besonderen Art den Lachs zu garen. Die Säure von Limettensaft denaturiert das Eiweiß des Fisches, wodurch er ähnlich wie beim Kochen gegart wird, ohne tatsächlich Hitze auszusetzen. So bleibt der Fisch frisch und wird so zart, dass er förmlich auf der Zunge zergeht. Dieses Essen hat im Sommer auf jeden Fall Suchtpotential!

Zutaten für 2 Personen

Für das Ceviche:

300 g Lachs in Sushi-Qualität

1 rote Zwiebel

1/2 Bund Radieschen

Saft einer Bio-Limette

Salz

1 EL Sesamöl

1 rote Chili (wer es gerne scharf mag)

Für den Glasnudelsalat:

1 reife Mango

1 Salatgurke

70 g Glasnudeln

2 Frühlingszwiebeln

1/2 Bund Koriander

je 1 TL weißen und schwarzen gerösteten Sesam

Für das Dressing:

1 Bio-Limette (davon Saft und Zesten)

1 EL Sojasoße

1 EL Sesamöl

1 EL Ingwerpulver

Zubereitung

1. Den Lachs in 1 cm große Würfel schneiden. Die Zwiebel putzen und genau wie die Chilischote in kleine Würfel, und die Radieschen in Stifte schneiden. Die vorbereiteten Zutaten mit dem Lachs mischen und mit dem Saft der Limette darüber geben, mit Salz würzen und während der Zubereitung des Salates ziehen lassen.

2. Salzwasser zum Kochen bringen und die Nudeln ein paar Minuten kochen, bis sie gar sind, abgießen und zur Seite stellen. Die Gurke waschen und mit einem Sparschäler längs komplett in lange Streifen schneiden. Die Mango von Schale und Kern befreien und ebenfalls (vielleicht lieber mit dem Messer) in schmale Streifen schneiden. Den Koriander hacken, die Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden und beides unter den Salat heben.

3. Das Dressing aus Sesamöl, Sojasoße, Ingwerpulver, dem Saft der Limette und den Zesten, zusammenrühren, über den Salat geben und gut vermengen. Den Salat auf zwei Tellern anrichten und mit der nun gar gezogenen Lachs-Zwiebel-Radieschenmischung toppen und mit dem Sesam bestreuen.

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/





