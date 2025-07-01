Dienstag, 09. September 2025

Plus Den Sommer versüßen

Tipps und Tricks für leichte Desserts (plus Rezept)

Im Sommer haben wir Appetit auf etwas Leichtes. Was passt da besser als ein fruchtiges, kühles Dessert? Ein Patisserie-Experte hat Tipps, die sich leicht umsetzen lassen.

01.07.2025 UPDATE: 01.07.2025 07:55 Uhr 3 Minuten, 49 Sekunden
Mangoeis und Schokoladenmousse werden auf Mango- und Erdbeerpüree-Klecksen angerichtet. Splitter von weißer Schokolade und frischen Himbeeren toppen die Kreation. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Christina Bachmann

Fellbach-Oeffingen. (dpa) Desserts versüßen den Sommer und bringen Frische in einen heißen Tag. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Joghurt-Crush oder einem Ring aus Eis mit Früchten in der Mitte?

Koch und Konditormeister Joachim Habiger ist als Inhaber der Firma "Süssdeko" aus Fellbach-Oeffingen bei Stuttgart Chef einer eigenen Patisserie-Fachschule. Im

