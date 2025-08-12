Von Claudia Wittke-Gaida

Bonn. (dpa-tmn) Reife Mirabellen, fast schwarz gereifte Brombeeren oder knackige Zucchini - was jetzt im Übermaß geerntet wird, kann oft gar nicht alles auf einmal verarbeitet werden. Doch da gibt es eine Lösung. Man kann den Sommer einfach auf Eis legen, sprich einfrieren.

Dazu wird die Ernte gewaschen, geputzt und bei größeren