10 Tipps zum Einfrieren der Ernte
Körbeweise Pflaumen, ganze Schnittlauch-Büschel und mehr Möhren als man gerade gebrauchen kann. Das Hobbygärtner-Herz hüpft, fragt aber: Wie soll ich das auf einmal verbrauchen? Einfach einfrieren!
Von Claudia Wittke-Gaida
Bonn. (dpa-tmn) Reife Mirabellen, fast schwarz gereifte Brombeeren oder knackige Zucchini - was jetzt im Übermaß geerntet wird, kann oft gar nicht alles auf einmal verarbeitet werden. Doch da gibt es eine Lösung. Man kann den Sommer einfach auf Eis legen, sprich einfrieren.
Dazu wird die Ernte gewaschen, geputzt und bei größeren
