Bärlauch nicht mit Doppelgängern verwechseln
Frisch gepflückt lassen sich Bärlauch und der verwandte Wunderlauch zu leckeren Gerichten verarbeiten. Doch die Blätter haben giftige Doppelgänger. Tipps, worauf man beim Sammeln achten kann.
München. (dpa-tmn) Sein knoblauchartiger Geruch verrät den Bärlauch oft schon von Weitem. Und auch sein Verwandter, der Wunderlauch mit seinen schmaleren Blättern, verströmt diesen etwas scharfen Duft. Beide Kräuter bieten sich im Frühjahr bei uns in freier Natur zum Sammeln an.
Je nach Boden Bärlauch oder Wunderlauch
Je nach Region wuchert eher die eine oder
