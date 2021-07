Klassischer Apfelstrudel

Für den Teig:

150 g Mehl

75 ml lauwarmes Wasser

1 EL Öl

¼ TL Salz

Für die Füllung:

1 kg Äpfel

100 g Semmelbrösel

60 g Zucker

60 g Rosinen

2 EL Butter

1 EL Zitronensaft

1 TL Vanillezucker

½ TL Zimt (gemahlen)

Zutaten für den Teig verkneten, zu einer Kugel formen, mit Öl einpinseln und abgedeckt etwa eine Stunde ruhen lassen. Äpfel vierteln, entkernen und in dünne Scheiben schneiden. Mit Zitronensaft beträufeln. Semmelbrösel in Butter anrösten, mit den Äpfeln, Rosinen, Zucker, Zimt und Vanillezucker vermischen. Backofen auf 200 Grad vorheizen.

Teig fünf Millimeter dick ausrollen und anschließend dünn ausziehen. Dies gelingt gut auf einem mit Mehl bestreuten Geschirrtuch. Teig mit einem Esslöffel flüssiger Butter bestreichen, und Füllung auf dem vorderen Viertel verteilen. Strudel einrollen und Teigränder nach unten unter den Strudel einschlagen. Das Ganze auf ein mit Butter gefettetes Backblech legen, mit einem Esslöffel flüssiger Butter bestreichen und für etwa eine halbe Stunde auf der mittleren Schiene backen. Den fertigen Strudel mit Puderzucker bestreuen und mit einem Klecks Schlagsahne servieren. Wer will, kann aber auch eine Kugel Eis dazu kredenzen.

Strudel mit Spinat und Schafskäse

400 g Spinat

2 Knoblauchzehen

1 Zwiebel

300 g Schafskäse

2 EL Butter

1 Ei

Salz und Pfeffer

Teig entsprechend Rezept (s. oben) vorbereiten – oder aus dem Kühlregal besorgen. Ofen auf 200 Grad vorheizen. Spinat in siedendem Salzwasser blanchieren, eiskalt abschrecken, gut ausdrücken und in einem Sieb abtropfen lassen. Knoblauch und Zwiebel fein würfeln, in Butter andünsten, Spinat dazugeben, salzen und pfeffern. Abkühlen lassen und den Käse in kleinere Würfel schneiden. Spinat und Schafskäse auf dem Teig verteilen, Strudel einrollen und mit verquirltem Ei bestreichen. Nach etwa 35 Minuten im Backofen ist das gute Stück fertig.