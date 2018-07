Zutaten (für 8 Stück):

1/2 Granatapfel

750 g Wassermelone ohne Kerne

8 Eisstiele

Zubereitung: Granatapfelkerne aus Schale und Haut lösen. Melone von der Schale schneiden. ca. 250 g Melone in kleine Würfel schneiden. Übriges Fruchtfleisch pürieren. Püree, Melonenwürfel und Granatapfelkerne mischen und in 8 Eisförmchen (à ca. 75 ml) füllen. Das Eis mindestens vier Stunden einfrieren. Nach einer Stunde die Stiele in das angefrorene Eis stecken.