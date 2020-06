Zutaten für 3 bis 4 Portionen:

250 g Spaghettini

2 Fenchelknollen

3 kleine Knoblauchzehen

3 Lauchzwiebeln

ca. 10 Cocktailtomaten

2 Bio-Zitronen

ca. 10 Stängel Zitronenthymian

ca. 10 Stängel glatte Petersilie

1 TL Fenchelsamen

1 TL Zucker

4 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

Die Spaghettini bissfest kochen. Etwa ein Glas Kochwasser auffangen. Strunk der Fenchelknollen entfernen. Die Fenchelknollen in feine Streifen schneiden. Knoblauch schälen und in feine Scheiben schneiden. Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden. Cocktailtomaten vierteln.

Zitronen heiß abwaschen und abtrocknen. Von einer Zitrone die Schale fein abreiben und die Zitrone auspressen. Von der anderen Zitrone die Hälfte in dünne Scheiben schneiden, die andere Hälfte auspressen. Den Zitronensaft mit 1 TL Zucker verrühren. Fenchelsamen in einem Mörser grob zerstoßen. Blättchen des Zitronenthymian abzupfen. Petersilie grob hacken.

Zitronenscheiben in 2 EL Olivenöl goldbraun anbraten und aus der Pfanne nehmen. Noch mal 2 EL Olivenöl in die Pfanne geben und den in Streifen geschnittenen Fenchel bei mittlerer Hitze anschwitzen, bis er weich ist und etwas Farbe angenommen hat.

Knoblauch und die Hälfte der Lauchzwiebeln hinzugeben und ebenfalls anschwitzen. Mit Zitronensaft ablöschen und mit dem Zitronenabrieb, den Fenchelsamen, dem Zitronenthymian, Salz und Pfeffer würzen. Etwa ein halbes Glas Nudelwasser hinzugeben und ein bisschen einkochen lassen.

Die Pfanne vom Herd nehmen. Nun die Spaghettini, die Cocktailtomaten, die angebratenen Zitronenscheiben, die Petersilie und die restlichen Lauchzwiebeln hinzufügen und alles gut vermengen. Das Ganze so lange bei mittlerer Hitze schmoren lassen, bis die Cocktailtomaten weich werden und leicht zusammenfallen. Dann heißt es: Guten Appetit!