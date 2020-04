Zutaten für 2 Portionen:

250 g Zucchini

1 Zwiebel

20 g Grana Padano-Käse (gerieben)

3 EL Semmelbrösel

1 EL Mehl

1 Ei

Thymian

2 EL Öl

Salz und Pfeffer

Zucchini waschen und grob reiben. Mit einer guten Prise Salz vermischen und zur Seite stellen. In der Zwischenzeit die Zwiebel schälen und nicht zu grob würfeln. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln glasig dünsten. Zucchiniraspeln in einem sauberen Geschirrtuch gründlich ausdrücken. Anschließend die Raspeln in eine Schüssel geben und mit Thymian, Zwiebeln, Ei, Mehl, Semmelbröseln, Käse, Salz und Pfeffer vermengen. Ruhig zwischendurch abschmecken, da die Masse viel Salz und Pfeffer verträgt. Aus der Masse sechs Frikadellen formen und im restlichen Öl von beiden Seiten goldbraun anbraten. Dazu passen Salat und Baguette, Süßkartoffelpommes oder auch Salzkartoffeln.