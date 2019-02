Zutaten für 2 Portionen:

1 Aubergine

4 Karotten

1 kleine Dose gehackte Tomaten

1 Knoblauchzehe

1 Chili

2 EL Cashewkerne (geröstet)

100 ml Gemüsebrühe

100 g Couscous

1 TL Paprikapulver (edelsüß)

Thymian oder Kräuter der Provence

1 EL Öl

Salz und Pfeffer

Zunächst die Aubergine gründlich waschen und in eineinhalb Zentimeter große Würfel schneiden. Hälfte des Öls in einer Pfanne erhitzen und die Auberginen-Würfel rundherum hellbraun anbraten. Zum Schluss salzen und aus der Pfanne nehmen.

In der Zwischenzeit die Karotten schälen und in nicht zu dicke Scheiben schneiden. Knoblauch schälen und fein würfeln. Chili der Länge nach halbieren und in feine Streifen schneiden. Karotten und Knoblauch in restlichem Öl andünsten. Chili und Paprikapulver dazugeben. Das Ganze mit den Dosentomaten und Gemüsebrühe ablöschen. Salzen, pfeffern, mit Thymian oder Kräutern der Provence würzen und zehn Minuten sanft köcheln.

Couscous entsprechend der Packungsanweisung mit heißem Wasser übergießen und quellen lassen. Cashewkerne hacken. Jetzt die Aubergine zum restlichen Ratatouille geben und kurz warm werden lassen. Couscous auf zwei Schüsseln verteilen und in der Mitte eine Mulde machen. Ratatouille hineinfüllen und das Ganze mit den Cashews bestreuen.