Süßkartoffelsuppe mit Bacon-Chips und Limetten-Dressing

Zutaten für 4 Portionen:

900 g Süßkartoffeln

8 Scheiben Bacon

200 ml Kokosmilch (ungesüßt)

600 ml Gemüsebrühe

2 Knoblauchzehen

1 Stück Ingwer

2 Bio-Limetten

1 Bund Lauchzwiebeln

10 Zweige frischer Koriander

2 EL Sesam

Sonnenblumenöl

Salz

Süßkartoffeln schälen, waschen und grob würfeln. Ingwer schälen und fein reiben, geschälten Knoblauch fein hacken. Ingwer und Knoblauch in etwas Öl andünsten. Die Süßkartoffeln hinzugeben, mit der Gemüsebrühe und der Kokosmilch aufgießen und aufkochen lassen. Hitze reduzieren und so lange köcheln lassen, bis die Süßkartoffeln weich sind. Die Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden und die Hälfte in etwas Öl kurz andünsten. Sesam in einer Pfanne ohne Öl rösten, bis er goldbraun wird. Limetten heiß abwaschen, Schale abreiben und Saft auspressen. Koriander waschen, abtrocknen und die Blätter grob hacken.

Für das Dressing die angedünsteten Lauchzwiebeln, die rohen Lauchzwiebeln, den Limettensaft und -abrieb, Sesam und Koriander vermengen und etwas salzen.

Süßkartoffeln mit einem Pürierstab zu einer cremigen Suppe verarbeiten. Baconscheiben in einer heißen Pfanne ohne Öl knusprig-braun backen und in fingernagelgroße Chips zerbrechen.

Suppe in tiefe Teller geben und in die Tellermitte etwa 2 EL von dem Dressing geben. Vor dem Löffeln umrühren. Baconchips separat servieren und jeweils frisch in die Suppe streuen - so bleiben sie schön knusprig.