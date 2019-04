Zutaten für 4 Portionen:

500 g weißer Spargel

12 Garnelen ohne Schale

250 g Zuckerschoten

1 l Gemüsebrühe

3 EL Öl

2 EL Mehl

100 ml Schlagsahne

Salz und Pfeffer

Spargel waschen, schälen und das untere Ende abschneiden. In etwa drei Zentimeter lange Stücke schneiden. Zuckerschoten waschen, putzen und diagonal halbieren. Zwei Esslöffel Öl in einen Topf geben, Mehl darin anschwitzen. Mit der Gemüsebrühe aufgießen und die Spargelstücke etwa eine Viertelstunde köcheln lassen. Köpfe erst etwas später dazugeben. Nach zehn Minuten die Zuckerschoten mitgaren.

In der Zwischenzeit das restliche Öl in einer Pfanne erhitzen. Garnelen salzen, pfeffern und etwa zwei Minuten beidseitig anbraten. Sahne zur Suppe geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Suppe in Suppenteller geben und mit den Garnelen krönen. Wer will, kann statt der Zuckerschoten auch grünen Spargel verwenden.