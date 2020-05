Zutaten für 3 Portionen:

600 g dünne Bandnudeln

500 g frischer Spinat

250 g Lachs

125 ml Weißwein

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

200 g Schmand

Öl

Muskat

Salz und Pfeffer

Nudeln bissfest garen. Zwiebel und Knoblauch fein würfeln und in Öl glasig dünsten, mit Weißwein ablöschen und etwas einreduzieren lassen. Dann den gewaschenen Spinat dazugeben. Wenn er in sich zusammengefallen ist, den Schmand dazugeben. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Lachs in Würfel schneiden und in einer zweiten Pfanne zwei bis drei Minuten anbraten, dann zum Spinat geben oder roh zum Spinat geben und fünf Minuten gar ziehen lassen. Noch die Nudeln dazu – fertig!