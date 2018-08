Zutaten für vier Portionen:

250 g Couscous

½ Bund Frühlingszwiebeln

2 gelbe Paprika

½ Salatgurke

3 Strauchtomaten

½ Bund glatte Petersilie

½ unbehandelte Zitrone

2 bis 3 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

einige Blätter Minze

1 kleine Knoblauchzehe

250 g Naturjoghurt

Den Couscous nach Packungsanleitung zubereiten: entweder im Topf köcheln oder in der Schüssel quellen lassen. In einer großen Schüssel abkühlen lassen. Die Frühlingszwiebeln, die Paprika, die Gurke und die Tomaten waschen. Nicht genießbare Teile wie Strunk und Gehäuse entfernen. Alles andere in kleine Stückchen schneiden. Die Petersilie abspülen und trockenschütteln. Die Blätter abzupfen und mit den Händen fein zerkleinern.

Die Zitrone mit warmem Wasser abspülen. Die Schale mit der Küchenreibe fein abreiben. Den Abrieb für den Joghurt-Dip beiseitestellen. Die Zitrone halbieren und den Saft auspressen. Aus dem Zitronensaft, Olivenöl, Salz und Pfeffer ein Dressing zubereiten. Gemeinsam mit dem zerkleinerten Gemüse und der Petersilie unter den Couscous heben.

Für den Joghurt-Dip die Minze abspülen. Blätter abzupfen und mit den Händen fein zerkleinern. Die Knoblauchzehe schälen und pressen. Minze, Knoblauch und Zitronenschale unter den Joghurt rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.