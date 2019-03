Zutaten für 2 Portionen:

2 Chicorée

150 g Brie-Käse

2 EL Butter

3 EL Honig

8 Scheiben Frühstücksspeck

Thymian

Salz und Pfeffer

Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. In der Zwischenzeit den Chicorée putzen und der Länge nach halbieren. Dann noch den Strunk herausschneiden. Den Brie in etwa einen halben Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Butter, Honig und Thymian in einer Pfanne aufkochen. Den Chicorée mit der Schnittfläche in den Sud legen und bei mittlerer Hitze drei Minuten schmurgeln. Dann den Chicorée herausheben, die Schnittflächen salzen und pfeffern, den Brie darauf verteilen und jede Chicorée-Hälfte mit je zwei Scheiben Frühstücksspeck umwickeln. Die Hälften anschließend in eine feuerfeste Form legen und mit dem restlichen Honig-Sud übergießen. Das Ganze für etwa 20 Minuten in den Ofen schieben. Dazu passt Baguette oder auch ein schönes Vollkornbrot.