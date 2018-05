Zutaten für 2 Portionen:

200 g Nudeln

2 Knoblauchzehen

1/2 rote Chilischote

200 g junger Blattspinat

6 EL Olivenöl

Salz

Nudeln nach Packungsanweisung bissfest garen. In der Zwischenzeit Knoblauch und Chili fein hacken, Spinat waschen. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Knoblauch und Chili bei mittlerer Hitze anschwitzen. Spinat dazugeben und leicht salzen. Nudeln abgießen, in die Pfanne geben und kurz vermischen.