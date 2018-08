Wer kennt das nicht - der Wecker klingelt, man quält sich aus dem Bett, aber so richtig wach wird man den ganzen Tag über nicht. Insbesondere so kurz nach der Zeitumstellung tritt dieses Phänomen häufiger auf. Probieren Sie es statt mit Kaffee doch mal mit unserem Muntermacher-Drink: Dazu 0,75 Liter Cranberry-Saft aufkochen. Ein daumengroßes Stück Ingwer schälen, in dünne Scheiben schneiden, zum Saft geben und zehn Minuten ziehen lassen. Anschließend alles durch ein Sieb abgießen und abkühlen lassen. Das lässt sich auch gut am Vorabend vorbereiten. Zum Munterwerden zwei Orangen auspressen und zum Cranberry-Saft geben. Das ist pure Energie zum Trinken. (Text: csw/Foto: Thinkstock)