Zutaten für einen Liter:

200 g Ingwer

160 ml Leitungswasser

240 g brauner Zucker

200 ml frisch gepresster

Zitronensaft

600 ml kaltes Mineralwasser

Den Ingwer waschen und in Scheiben schneiden. Die Ingwerscheiben zusammen mit dem Leitungswasser, dem braunem Zucker und dem Zitronensaft aufkochen. Mindestens zwei Stunden ziehen lassen. Anschließend durch ein Sieb gießen. 400 Milliliter vom Ingwersud abmessen und mit dem kaltem Mineralwasser aufgießen. Entweder sofort auf Eis genießen oder in Flaschen abfüllen und gut verschlossen im Kühlschrank aufbewahren. Tipp: Der heiße Ingwersirup kann nach Geschmack gewürzt werden. Sehr gut passen Orangen- oder Zitronenzesten, Piment oder Nelke. Muscovadozucker bringt noch mehr Tiefe in den Sirup. Hervorragend als Basis für hausgemachte Moscow Mules - das sind Cocktails mit Wodka, die üblicherweise mit Ginger Beer aufgegossen werden.