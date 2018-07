Zutaten für 2 Portionen:

1 Salatgurke

1 kleine rote Zwiebel

150 g cremiger Joghurt

75 g Schafskäse (Feta)

1/2 Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

Zitronensaft

frische Minze

Salz und Pfeffer

Die Salatgurke gründlich waschen und abtrocknen. Besser nicht schälen, da die wertvollen Inhaltsstoffe überwiegend in der Schale sitzen. Die Gurke in sehr dünne Scheiben schneiden oder hobeln, in eine Schüssel geben und leicht salzen. Dann das Ganze zehn Minuten ziehen lassen. In der Zwischenzeit die Zwiebel schälen, halbieren und in sehr dünne Streifen schneiden. Die Minze abzupfen und fein hacken. Die Gurken vorsichtig ausdrücken und das angesammelte Wasser ausgießen. Zwiebel und Minze zur Gurke geben. Feta, Joghurt, Olivenöl und Knoblauch mit dem Mixtab pürieren. Das Dressing zur Gurke geben und den Salat mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.