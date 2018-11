Zutaten für etwa 50 Pralinen: 300 g Vollmilch-Kuvertüre, 70 ml Sahne, 20 g Butter, 6 cl Amaretto, 200 g Kuvertüre zum Überziehen, 100 g Mandelkrokant, 1 Backrahmen von 15 mal 30 cm.

Zubereitung: Die Kuvertüre fein hacken. Die Sahne aufkochen und die Kuvertüre und die Butter darin schmelzen. Amaretto dazugeben und die Masse mit einem Pürierstab homogenisieren und in den Rahmen streichen. Die Pralinenmasse über Nacht kalt stellen.

Die Kuvertüre zum Überziehen über dem Wasserbad schmelzen. Die Pralinenplatte in Würfel schneiden. Zwischen den Händen schnell zu Kugeln rollen. Alternativ mit einem Kugelausstecher Kugeln ausstechen. Die Pralinenkugeln zunächst in Kuvertüre tauchen, gut abtropfen lassen und dann in Krokant rollen. Trocknen lassen und servieren.

(Zubereitung: 40 Minuten, plus Kühlzeit: 12 Stunden)