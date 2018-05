Köln (dpa/tmn) - Ohne Eier geht an Ostern gar nichts. Aber es muss ja nicht immer das klassische hartgekochte und gefärbte Ei sein, das Gastgeber beim Osterbrunch anbieten.

Zutaten für vier Personen: 24 Scheiben dünn geschnittener Frühstücksspeck, 8 Scheiben dünn geschnittenes Brioche- oder Weißbrot, Butter, 8 Eier, Salz, 1 Messerspitze Paprika, etwas Muskat.

Zubereitung: Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Muffinformen mit den Speckstreifen auslegen. Die Briochescheiben so ausschneiden, dass sie in die Formen passen und jede buttern. Anschließend je ein Brot in jede Form legen. Je ein Ei darüber schlagen und darauf achten, dass das Eigelb nicht kaputtgeht. Mit Salz, Paprika und Muskat würzen und im Ofen solange backen, bis das Ei gestockt ist. Das dauert etwa 12 bis 15 Minuten.