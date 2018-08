Kartoffelpfanne mit grünem Spargel und Kirschtomätchen

Zutaten für 4 Portionen:

- 1 kg neue Kartoffeln

- 300 g grüner Spargel

- 500 g Kirschtomaten

- 3 EL Olivenöl

- Parmesan

- 1 Bund Frühlingszwiebeln

- Salz und Pfeffer

Die möglichst kleinen Kartoffeln gründlich waschen und etwa zehn Minuten in reichlich Salzwasser vorkochen. Das untere Drittel des Spargels schälen - mehr ist bei grünem Spargel nicht nötig - und in etwa vier Zentimeter lange stücke schneiden. Die Kirschtomaten waschen, Frühlingszwiebeln putzen, waschen, trocken tupfen und in Ringe schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Kartoffeln fünf Minuten anbraten, dann Spargel und Frühlingszwiebeln dazugeben. Weitere fünf Minuten braten lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Noch mal fünf Minuten weitergaren lassen, dann die Tomaten dazugeben und alles ein letztes Mal fünf Minuten braten. Parmesan darüberhobeln und servieren.