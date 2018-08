Zutaten:

- 2 große (festkochende) Kartoffeln

- 4 Eier

- 1 Zucchini

- 1 Knoblauchzehe

- 2 Zwiebeln

- 3 Scheiben Serrano-Schinken

- 2 EL Olivenöl

- Salz

- Pfeffer

Zubereitung: Kartoffeln waschen, mit Schale ca. 15-20 Minuten kochen, danach pellen und in 1 cm große Würfel schneiden. Während die Kartoffeln kochen, Zucchini waschen, putzen und in 1 cm große Würfel schneiden. Knoblauch und Zwiebeln schälen und fein würfeln. Öl in einer Pfanne erhitzen und Zwiebeln und Knoblauch darin bei mittlerer Hitze 1 Minute dünsten. Kartoffel- und Zucchiniwürfel zugeben und 4 Minuten unter Rühren braten, bis sie goldbraun gebraten sind, mit Salz und Pfeffer würzen. 4 Eier in einer Schüssel verquirlen und leicht mit Salz und Pfeffer würzen. In die Pfanne geben, Schinkenstreifen darüberstreuen und 3 Minuten bei mittlerer Hitze unter vorsichtigem Rühren leicht stocken lassen.