Von Lisa Wieser

> Grundrezept für Brandteig:

¼ Liter Wasser, 1 Prise Salz

50 Gramm Butter, 4 Eier

150 Gramm Mehl, 1-2 Esslöffel Zucker

1 Packung Vanillezucker,

1 Teelöffel Backpulver

> Zubereitung: Wasser mit Salz, Zucker, Vanillezucker und Butter in einem Topf zum Kochen bringen, vom Herd nehmen und das Mehl hineinschütten. Sofort mit dem Knethaken gut verrühren, danach den Topf wieder auf die Herdplatte zurückstellen und bei kleiner Hitze so lange weiterrühren, bis sich der Teig als Kloß vom Topfboden löst. Danach in eine Rührschüssel geben, sofort ein Ei unterrühren und abkühlen lassen. Wenn der Teig noch handwarm ist, zwei weitere Eier einzeln zügig unterrühren bis sie sich vollständig mit dem Teig verbunden haben. Mit dem letzten Ei das Backpulver dazugeben und so lange rühren, bis der Teig glatt und glänzend ist.

Kuchenböden einzeln backen

Der Kuchenboden wird in drei einzelnen Schichten gebacken. Dazu eine runde Backform mit Backtrennpapier auslegen, 1/3 der Teigmasse darauf verteilen, mit Wasser besprengen und im vorgewärmten Backofen bei 200 Grad ca. 30 Minuten backen. Vom Papier lösen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Die restlichen zwei Böden genauso herstellen. Wichtig: Damit der Teig aufgehen kann, braucht er jedes Mal feuchte Luft, in dem man das Backblech vor dem Einschieben in den Ofen mit 2 Esslöffeln Wasser befeuchtet. Danach die Backofentür nicht mehr öffnen, sonst fällt der aufgehende Boden in sich zusammen.

> Für den Belag:

1 Kilo Erdbeeren, 2 Becher Schlagsahne

2 Packungen Vanillezucker

1 El Zucker, 1 Packung Sahnesteif

2 El Erdbeerlikör oder Cassis

½ Bio-Zitrone, frische Minzeblätter

Erdbeeren waschen, einige Früchte zur Seite stellen, den Rest klein schneiden und in einer Mischung aus Zucker, Zitronensaft, Vanillezucker und Likör marinieren lassen, bis sich Saft bildet. Gekühlte Sahne mit Sahnesteif und einer Packung Vanillezucker steif schlagen. Den ersten Tortenboden auf einen großen Teller legen, mit Sahne bestreichen und die Hälfte der Erdbeeren darüber streuen. Den zweiten Boden darauf legen, wieder mit Sahne und Erdbeeren füllen und mit der dritten Tortenbodenplatte abdecken. Den obersten Boden mit Sahne bestreichen oder mit Puderzucker bestäuben. Mit Erdbeeren und Minzeblättern dekorieren.