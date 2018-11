Zutaten für 10-12 Schiffchen



10-12 schöne Romanasalatblätter, 2 Entenkeulen, grobes Meersalz, 2 Thymianzweige, 1 EL Pfefferkörner, abgeriebene Schale von einer halben Orange, 5 zerdrückte Knoblauchzehen, 750 g Olivenöl, Saft von 2 Orangen, 1 TL Dijonsenf, 4 EL Olivenöl, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, Zahnstocher zum Fixieren



Die Keulen gründlich mit grobem Meersalz Salz einreiben, in eine Form geben und 12 Stunden kalt stellen. Das Fleisch dann abwaschen, trocken tupfen und zusammen mit 750 g Olivenöl, den Thymianzweigen, den Pfefferkörnern, der abgeriebenen Orangenschale und den Knoblauchzehen in einen Topf geben. Das Öl erhitzen und die Keulen bei 100 °C im Backofen 3-4 Stunden confieren. Die Keulen sind fertig, wenn sich das Fleisch vom Knochen löst.



In der Zwischenzeit die Romanasalatblätter waschen und den Strunk jeweils herausschneiden. Für das Dressing den Orangensaft mit dem Senf und 4 EL Olivenöl verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen.



Das Entenfleisch aus dem Öl nehmen, abkühlen lassen und von den Knochen lösen. Das Fleisch samt Haut in feine Streifen zerteilen und das Öl durch ein Sieb gießen. Einen Esslöffel davon in einer großen Pfanne erhitzen und die Entenstücke darin knusprig braten.



Die Salatblätter mit Zahnstochern jeweils so fixieren, dass sich kleine Schiffchen ergeben. Jedes mit etwas Entenfleisch füllen und vor dem Servieren mit dem Dressing beträufeln. Als Vorspeise servieren und Sojasoße dazu reichen.



(Zubereitungszeit: 20 Minuten, Confieren: 3-4 Stunden, Salzen: 12 Stunden)