Zutaten für 4 Personen:

800-1000 g Nackenbraten vom Reh, 300 g getrocknete Aprikosen, 200 g getrocknete Feigen, 1 Orange, 100 ml frisch gepresster Orangensaft, einige Zweige Estragon und Thymian, 30 g Pistazien, Olivenöl, Salz, Pfeffer, 4 große Zwiebeln, 1 Knolle Knoblauch, 400 ml Rotwein, die Schale einer halben Bioorange, 2 EL kalte Butter, außerdem: Bratengarn und Wasser



Zubereitung:



Den Ofen auf 150 Grad vorheizen. Für die Füllung die Früchte würfeln und die Orange filetieren. Beides mit dem Orangensaft vermischen. Die Kräuter waschen und trocken schütteln. Anschließend zupfen, fein hacken und mit den Früchten vermischen. Die Pistazien fein hacken.



Das Fleisch zu einem flachen Stück schneiden und von allen Seiten mit Salz und Pfeffer würzen. Die Früchte und die Pistazien darauf verteilen und glatt streichen. Das Fleisch von der langen Seite aufrollen und mit Bratengarn binden.



Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und halbieren. Das Fleisch von allen Seiten anbraten. Zwiebeln und Knoblauch mitbraten und mit Rotwein ablöschen. So viel Wasser angießen, dass der Braten zu zwei Dritteln mit Flüssigkeit bedeckt ist.



Die Orangenschale dazu geben und alles aufkochen. Den Topf mit einem Deckel bedecken und in den Backofen stellen. 3-4 Stunden bei 150 °C schmoren, zwischendurch öfter umdrehen. Das Fleisch ist gut, wenn es so weich ist, dass die Fleischgabel leicht herausrutscht.



Das Fleisch aus dem Bratensud nehmen, mit Alufolie bedecken und in den ausgeschalteten Backofen stellen. Die Soße passieren, dabei die Einlage im Sieb gut ausdrücken. Die Soße anschließend aufkochen und um die Hälfte einkochen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken - und zum Schluss die kalte Butter einrühren. Das Fleisch in Scheiben schneiden und in der heißen Soße servieren.



(Zubereitung 40 Minuten, Schmoren 3-4 Stunden)