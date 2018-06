Zutaten für 4 Portionen:

200 g getrocknete Tellerlinsen

800 g Kasseler

1 Bund Suppengrün

1,5 l Gemüsebrühe

2 Lorbeerblätter

Petersilie

2 EL Essig

Salz und Pfeffer

Die Linsen in einem Sieb abspülen, dann in einen Topf geben. Mit Gemüsebrühe auffüllen. Das Ganze kurz aufkochen, dann eine halbe Stunde leicht weiterköcheln lassen. Das Suppengrün waschen, putzen und in mundgerechte Würfel schneiden - in den Topf geben. Das Ganze weiterköcheln lassen. In der Zwischenzeit das Kasseler ebenfalls in mundgerechte Würfel schneiden. Nach einer weiteren halben Stunde den Eintopf mit Salz, Pfeffer und dem Essig würzen. Kurz vor dem Servieren die Kasselerwürfel dazugeben und etwas gehackte Petersilie unterrühren. Wer will, kann den Linseneintopf auch im Handumdrehen vegetarisch zubereiten. Einfach statt des Kasselers drei gewürfelte Kartoffeln zusammen mit dem Suppengrün in den Eintopf geben.