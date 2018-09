Caipirinha

Der klassische Caipirinha besteht aus Cachaça - einem weißen Zuckerrohrschnaps - Zucker, Limette und Eiswürfeln. In Deutschland kommt häufig brauner Zucker zum Einsatz. Dabei ist das eigentlich ein Irrtum, denn laut brasilianischer Tradition gehört feiner, weißer Rohrzucker in den Cocktail. Die Limetten sollten Bio sein - schließlich kommt die Schale mit ins Glas. Und in Brasilien werden in der Regel ganze Eiswürfel genommen - kein Crushed Ice wie oft hierzulande.

Für 2 Gläser:

2 Bio-Limetten

6 EL weißer Zucker

8 große Eiswürfel

16 cl Cachaça

Limettenachtel und Zucker ins Glas, kräftig mit dem Holzstößel andrücken, Eis dazu und mit Cachaça auffüllen.

Virgin Caipirinha (alkoholfrei)

Für 2 Gläser:

2 Bio-Limetten

4 EL brauner Rohrzucker

8 Eiswürfel

500 ml Ginger Ale

Die Zubereitung entspricht der des klassischen Caipirinha.