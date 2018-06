Frankfurt/Main (dpa) - Bücher zu mögen, das schade nicht, wenn man in einer Bibliothek arbeiten will, sagt Nathalie Wright. «Aber da gibt es noch weitaus mehr, für das man sich interessieren sollte.» Die 23-Jährige ist in ihrem dritten Ausbildungsjahr zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (FaMI) an der Bibliothek der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Sie liebt Gedrucktes, begeistert sich aber auch für Technik. «Früher habe ich immer PCs auseinandergebaut», erzählt sie. Dieses Interesse kommt ihr ihrer Ausbildung zugute – beispielsweise im Bereich Datenbanken. «Spannend finde ich die Technik dahinter», erzählt sie.

Bei der dreijährigen Ausbildung gibt es verschiedene Schwerpunkte wie Bildagentur, Archiv, Information und Dokumentation. In der Fachrichtung Bibliothek lernen Azubis, wie sie Bücher und andere Medien beschaffen, erfassen und systematisieren. Zudem beraten sie Nutzer, recherchieren Literatur, verleihen Medien und organisieren Veranstaltungen.

Ausbildung in der Bibliothek» vom 25. Juni 2018: Leser beraten, Literatur recherchieren und Medien verleihen gehört zu den Aufgaben der angehenden Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste Nathalie Wright.​ Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Im ersten Ausbildungsjahr hat Nathalie Wright im Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften, einer Bereichsbibliothek der UB Frankfurt, gearbeitet. Danach kam sie in die Zentralbibliothek: «Das Schönste war die Fernleihe», erzählt sie. Es sei spannend, nach welchen Regeln Medien von einer Bibliothek in die andere kommen.

Bibliotheken verleihen aber nicht nur elektronische Medien wie E-Books und E-Journals, sie digitalisieren auch Sammlungen. «Damit wir sie auch online zur Verfügung stellen können», erzählt Petra Schneider, die an der Bibliothek der Goethe-Universität die Ausbildung koordiniert. In Frankfurt gibt es etwa die größte Judaica- und Hebraica-Sammlung in Deutschland.

Die Arbeit in Bibliotheken ist vielfältig. «Viele haben dieses eingestaubte Bild vor Augen, das ich gar nicht bestätigen kann», erzählt Wright. Leider hätten auch junge Leute oft veraltete Vorstellungen, sagt Barbara Lison, Bundesvorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbands und Leiterin der Stadtbibliothek Bremen. «Manche sagen, sie lesen gerne, und denken, dass sie dann gute Voraussetzungen erfüllen, in einer Bibliothek zu arbeiten.» Dies sei nur ein Aspekt, aber nicht die Hauptvoraussetzung. «Wir lassen lesen. Das ist unsere Aufgabe», erklärt sie.

Jemanden, der viel liest und still und leise vor sich hinarbeitet, bräuchten sie nicht, wenn sie nach Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste suchen, erklärt Kristina Lippold, Leiterin der Geschäftsstelle des Berufsverbands Information Bibliothek (BIB). Wichtig seien Offenheit und Kontaktfreudigkeit. Denn Bibliotheken sprechen ganz unterschiedliche Zielgruppen an – von Leseanfängern bis hin zu Senioren.

Gute Voraussetzungen seien zudem Freude am Organisieren und an der Gestaltung von Räumlichkeiten. Auch ein Ordnungssinn kann nicht schaden. «Es geht immer wieder darum, Bücher zu suchen und zu finden», sagt Schneider. Hier gibt es kein Ungefähr. Die Bände müssen dort einsortiert werden, wo sie hingehören.

Die Ausbildungszahlen sind bei den Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste im Bereich Bibliothek relativ konstant. Im Jahr 2016 wurden 400 Verträge neu abgeschlossen. Die Ausbildungsordnung stammt von 1998. Ein relativ junger Beruf, sagt Lippold. Allerdings haben sich die Aufgaben gewandelt – vor allem durch die Digitalisierung. «Wir brauchen dringend eine Erneuerung», fordert die Vertreterin des Berufsverbands.

Nathalie Wright (23), Auszubildende als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, sortiert im Untergeschoss der Biliothek der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Bücher ins Regal. Foto. dpa​

Wer die Ausbildung im Bereich Bibliothek absolviert hat, findet Jobs in Gemeinde-, Stadt- und Universitätsbibliotheken sowie in der Verwaltung, in Verlagen, aber auch bei Wissenschaftsorganisationen oder Betrieben mit eigenen Bibliotheken.

An der Goethe-Universität verdienen die angehenden Fachangestellten im ersten Jahr 860 Euro brutto und im dritten Ausbildungsjahr 970 Euro. Laut Bundesagentur für Arbeit reicht die Spanne insgesamt gesehen von rund 740 bis gut 1060 Euro im Verlauf der Lehre. Bei den Berufsanfängern seien die Gehaltsunterschiede nicht so groß. Die meisten arbeiten im öffentlichen Dienst, sagt Lippold. Das Einstiegsgehalt lag laut Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder im Jahr 2017 bei knapp 2240 Euro.

Wer bereits Berufspraxis hat, kann sich zum Informationsfachwirt weiterbilden. Einige Fachangestellte nutzen die Ausbildung auch als Grundlage für ein Studium - etwa um im Management von Bibliotheken zu arbeiten. Auch Absolventen anderer Studienfächer mit Berufspraxis in einer Bibliothek können einen Weiterbildungs-Master absolvieren.

«Die Berufschancen stehen grundsätzlich nicht schlecht», sagt Lippold. Leider gäbe es wenig Vollzeitstellen. Lison schätzt die Aussichten sogar als sehr gut ein. Ein Grund dafür: Auch in den kommenden Jahren erreichen sehr viele Beschäftigte von Bibliotheken das Rentenalter. Außerdem seien kleinere Bibliotheken außerhalb der Großstädte auf der Suche nach Personal. So könne es durchaus passieren, dass einem Bachelor-Absolventen direkt die Leitung einer kleinen Bibliothek übertragen wird, berichtet Lippold.

Nathalie Wright will nach ihrer Ausbildung ihr Abitur an einer Fachoberschule nachholen und dann studieren. «Ich weiß noch nicht genau, was.» Sie interessiert sich für Medieninformatik und andere Fächer an der Schnittstelle zwischen Geisteswissenschaften und der Digitalwelt. Ihr Ziel: sich im technischen Bereich weiterzubilden, um später wieder in einer Bibliothek zu arbeiten.