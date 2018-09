Von Doreen Fiedler

Mainz. Was macht ein Busfahrer in Mainz, wenn der Fahrgast nur einen 50-Euro-Schein und er nicht genügend Rückgeld hat? Der Syrer Aloua Alabdallah beweist in einer solchen Situation Herz. Noch sitzt er nicht in einem Bus der Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG), sondern in einem Klassenzimmer auf dem MVG-Betriebshof. Der 33-Jährige blickt vom Aufgabenblatt auf, ignoriert den Text und präsentiert seine eigene Lösung. "Ich frage die anderen im Bus, ob sie Geld wechseln können", sagt er. Klappe das nicht, sage er dem Fahrgast: "Okay, setz dich hinter mich. Wenn die Kontrolle kommt, erzähle ich ihnen, dass ich kein Rückgeld hatte."

Alabdallah schmunzelt dann übers ganze Gesicht, und der Rest der Klasse lacht mit ihm. 20 Flüchtlinge, hauptsächlich Syrer, bereiten sich derzeit bei der MVG auf ein Leben als Busfahrer vor. Die meisten von ihnen nehmen bis Dezember an einem Kurs teil, der sie für die reguläre Fahrerschulung und den Führerschein trainiert. Vier starten bereits ab Oktober direkt ihre Ausbildung.

Einer der Dreh- und Angelpunkte für die Integration in den Arbeitsmarkt ist die Sprachkompetenz. Bei vielen der Menschen, die im vergangenen Jahr kamen, reiche es noch nicht, sagt Glockauer. "Aber die Zahl steigt langsam an." Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hatte Deutschland gerade bescheinigt, große Fortschritte zu machen. Etwa etwa 60 Prozent der Geflüchteten beherrschten die deutsche Sprache nun schnell auf dem sogenannten B1-Niveau, was in der Wirtschaft als ausreichend für eine Einstellung gilt.

Etwa zehn Prozent der Flüchtlinge kämen innerhalb eines Jahres nach ihrer Ankunft in Arbeit, nach fünf Jahren sei es dann die Hälfte. Besonders gerne stellten die Unternehmen sie dort ein, wo es nicht genügend Fachkräfte gebe, erklärt Christine Lauer, Sprecherin der Regionaldirektion der Agentur für Arbeit. Dazu gehörten Gesundheits- und Pflegeberufe, Jobs im Maschinenbau, in der Informatik und Softwareentwicklung sowie im Bereich Klempnerei, Sanitär, Heizung und Klimatechnik.

Oft aber sind ihre Kenntnisse schwer einzuschätzen, etwa weil Zeugnisse fehlen. Die IHK Pfalz testet die Flüchtlinge erst einmal drei oder vier Tage auf ihre Fähigkeiten, sagt Ausbildungsleiter Michael Böffel. Jemand, der etwa in Afghanistan Schweißer war, könne dann zeigen, welche Schweißnähte er beherrsche. "Wir wissen, dass jeder Mensch etwas kann. Und jetzt schauen wir, wie das auf den deutschen Arbeitsmarkt passt". Die Wirtschaftsvertreter loben, dass die Politik die bürokratischen Hürden gesenkt habe - auch wenn noch immer viel herumgerannt werde. Auch die offizielle Anerkennung der Flüchtlinge ist wichtig: Betriebe stellen zumeist erst dann ein, wenn der Aufenthaltsstatus geklärt ist.

Auch die angehenden Busfahrer in Mainz lernen nun erst einmal Höflichkeitsfloskeln und Vorfahrtsregeln, ehe die richtige Ausbildung drankommt. Alabdallah hat schon ein paar Unterschiede im Straßenverkehrsunterricht festgestellt: "In Syrien galt immer rechts vor links, da musste man die von rechts immer vorlassen. Hier ist das nicht immer so, sondern nur, wenn es keine Verkehrszeichen gibt."

Er hofft, im Januar seinen Führerschein Klasse B zu machen, dann kommt Klasse D. In Damaskus ist der 33-Jährige immer nur Taxi und Kleinbus gefahren. Oder steuerte die Fahrzeuge von reichen Geschäftsmännern nach Aleppo und Homs. Nun freut er sich darauf, bald Fahrgäste in einem 18 Meter langen Gelenkbus der MVG begrüßen zu dürfen. "Es macht mir Spaß, mit Leuten in Kontakt zu treten. Das ist besser, als nur im Büro zu sitzen, mit Papieren", sagt er.