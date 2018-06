Von Alexandra Stober

Berlin. (dpa) Ein Gebiet, das acht Kilometer lang und einen Kilometer breit ist. Das ist ziemlich groß! Andreas Constien muss sich um ein so großes Gebiet kümmern. Der Mann ist Förster in Deutschlands Hauptstadt Berlin. Genauer gesagt: Revierförster.



Im Moment ist er dabei, sich die Bäume in einem bestimmten Bereich seines Waldes genauer anzuschauen. Denn Andreas Constien entscheidet, welche gefällt werden. Denn manche Bäume sind krank oder bereits gestorben. Oder der Förster findet, dass an einer Stelle zu viele Bäume einer bestimmten Art stehen.



Für diesen Teil seiner Arbeit setzt sich Andreas Constien morgens in sein Auto und fährt los. «Ich kann von meinem Haus aus nicht überall hinlaufen - das würde viel zu lange dauern», erklärt der Förster.



Vor Ort ist er aber zu Fuß unterwegs: «Da gehe ich Bahn für Bahn durchs Unterholz und schaue mir jeden großen Baum an.» Mit dem Wort Unterholz meint der Fachmann alles, was unterhalb der großen Bäume wächst - also Sträucher und auch kleine Bäume.



Damit er weiß, welche Bäume er schon kontrolliert hat, benutzt der Förster ein GPS-Gerät. Das bestimmt per Satellit die genaue Position des Mannes.



Wenn Andreas Constien meint, dass ein Baum gefällt werden sollte, dann malt er ein farbiges Zeichen auf den Stamm. Um das Absägen kümmert er sich nicht selbst. Dafür rücken Firmen an.



Doch der Förster muss nicht nur entscheiden, welche Bäume gefällt werden. Deshalb geht es für Andreas Constien danach im Büro weiter.



Am Computer trägt der Förster etwa genau ein, wie viel Holz gerade gefällt im Wald liegt. Denn das soll an Firmen verkauft werden, die Dinge aus Holz herstellen - etwa Papier oder Möbel.



Manchmal ist es Andreas Constien zu viel Büro-Arbeit. «Ich wäre lieber noch mehr draußen unterwegs», sagt er. Draußen im Wald zwischen den Bäumen. Wie viele in seinem Revier stehen? Der Förster lacht: «Keine Ahnung. Das ist aber für mich völlig uninteressant.»



Interessant ist es für ihn, wie es seinem Wald geht. «Für meinen Job muss man eine große Liebe zur Natur mitbringen», sagt der Mann. Seine Entscheidungen wirken jedoch manchmal für einige Leute hart gegenüber der Natur. Sie denken zum Beispiel: Warum lässt der Förster diesen schönen Baum fällen?



«Neulich war eine Frau dabei, als ein alter Baum gefällt wurde. Sie hat den Kopf geschüttelt und sogar angefangen zu weinen», erzählt Andreas Constien. «Dann habe ich sie getröstet und ihr erklärt, warum ich das machen lasse.»