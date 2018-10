Von Veronika Csizi

Besonders für jüngere Menschen ist es oft unvorstellbar, so krank zu werden, dass sie ihren Job teilweise oder sogar ganz aufgeben müssen. Dennoch trifft es einen von vier Menschen irgendwann während seines Berufslebens. Knapp 180.000 Beschäftigte sind das jedes Jahr. Fällt das Gehalt für lange Zeit oder sogar für immer aus, folgt dem gesundheitlichen oft das finanzielle Desaster. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung kann dies verhindern oder zumindest mildern. Der Bund des Versicherten hält die Absicherung des Invaliditätsrisikos für eine der wichtigsten Versicherungen überhaupt - vor allem, wenn von einem Gehalt mehrere Personen leben. Dennoch besitzen nur knapp 40 Prozent der Erwerbstätigen überhaupt eine Absicherung.

Besonders jüngere Arbeitnehmer unterschätzen das Risiko, berufs- oder gar erwerbsunfähig zu werden: Beschäftigte unter 31 Jahren halten nach Zahlen des Analysehauses Morgen & Morgen weniger als einer Viertel der gut 17 Millionen Policen in Deutschland. Umgekehrt gehen aber nur knapp 52 Prozent der erbrachten Leistungen privater Versicherer an Versicherte über 50 Jahren. 32 Prozent sind 41 bis 50 Jahre alt und fast 16 Prozent der Bezieher sind jünger als 40. Besonders psychische Erkrankungen sind auf dem Vormarsch: Fast jeder Dritte Berufsunfähige ist psychisch erkrankt, jeder Zehnte ist Opfer eines Unfalls. Beide Risiken können alle Altersgruppen treffen. Herzen- und Kreislaufprobleme oder Krebs sind bei älteren Versicherten die Hauptverursacher von Berufsunfähigkeit.

Wer auf der Suche nach der richtigen Versicherung ist, muss sich durch ein Dickicht unterschiedlichster Tarife, möglicher Einschränkungen und potenzieller Risiken wühlen. Insgesamt sind etwa 500 Tarife, in unterschiedlichen Leistungs- und Preismodellen, auf dem Markt.

Entscheiden muss der Kunde zunächst: Will ich eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung, bei der der Schutz mit einer Lebensversicherung zur Unterstützung der Angehörigen kombiniert ist, falls der Versicherte stirbt? Oder soll es eine normale Berufsunfähigkeitsrente sein, die greift, sobald eine Krankheit 50 Prozent der Arbeitskraft kostet?

Im Krankheitsfall zahlt zunächst der Arbeitgeber sechs Wochen Lohn oder Gehalt weiter. Dann übernimmt die Krankenkasse, die bis zu 78 Wochen hilft. Bei einer dauerhaften Einschränkung müssen andere Systeme einspringen. Bis 2001 gab es eine gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente, sie ist jedoch für alle, die nach dem 1. Januar 1961 geboren sind, abgeschafft. Ersetzt hat sie die Erwerbsminderungsrente, die aber nicht zahlt, wenn der Betroffene noch sechs Stunden pro Tag arbeiten kann - und nur wenig, wenn er drei bis sechs Stunden arbeiten kann.

Wohlgemerkt: Das gilt für irgendeine Arbeit. Ein Handwerker kann also gezwungen werden, im Büro zu arbeiten. Und: Der Höchstsatz der Erwerbsminderungsrente ist mit 750 Euro sehr niedrig. Jeder Zweite, der Erwerbsminderungsrente bezieht, werde künftig akut armutsgefährdet sein, prognostiziert die Deutsche Rentenversicherung. Zwar hat Arbeitsministerin Andrea Nahles die Konditionen in ihrem Rentenpaket verbessert, doch liegt das Plus maximal bei 54 Euro. Ein Zusatzschutz ist also für die meisten Beschäftigten notwendig. Optimal wäre eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die (auch zusammen mit anderen Einkünften) etwa 80 Prozent des letzten Nettogehalts abdeckt.

Die Kosten einer Berufsunfähigkeitsversicherung sind höchst unterschiedlich, denn die Versicherer teilen die Kunden in verschiedene Risikogruppen ein: Ein Maurer muss dabei sehr viel mehr für seinen Schutz zahlen als ein Büroangestellter. Grundsätzlich gilt: Je jünger und gesünder, desto billiger ist die Police. Und: je risikoreicher, stressiger und anstrengender der Beruf, desto teurer wird es. Wer einen für Körper und Seele herausfordernden Job ausübt, wird von Versicherern sogar oft Absagen erhalten oder sich nur zu extrem hohen Kosten absichern können. Ein 31-jähriger, kerngesunder Krankenpfleger etwa war in einem Marktcheck von Ökotest "in rund der Hälfte der für ihn überhaupt infrage kommenden Tarife nicht versicherbar - jedenfalls nicht zu den gewünschten Konditionen". 81 Prozent der Musterkunden erhielten nicht die Konditionen, die sie wollten oder brauchten.

Umgekehrt gilt aber auch: Teurer heißt nicht immer besser. Weil Versicherer Risiken unterschiedlich bewerten, können Kunden beim Vergleich der Konditionen viel Geld sparen. Ökotest etwa fand für eine 29-jährige wissenschaftliche Mitarbeiterin, die eine Absicherung von 1000 Euro pro Monat sucht, Tarife zwischen 56 und 170 Euro pro Monat - bei sonst gleichen Bedingungen. Entscheidend für die Höhe der Beiträge sind neben der Preispolitik der Versicherer und dem aktuellen Gesundheitszustand auch frühere Erkrankungen, Allergien oder Hobbys. Wer schummelt oder Risiken verschweigt, riskiert, dass der Versicherer im Notfall die Zahlung verweigert.

In einem Marktcheck der Stiftung Warentest aus dem Jahr 2013 lagen die Premiumtarife der AachenMünchener, der Europa, der Hannoverschen und der VHV vorne. Eine Studie von Ökotest aus diesem Frühjahr ergab aber: Kein Versicherer ist über mehrere Versicherungstypen, Musterkunden und Beispielsfälle immer im Spitzenfeld. Manche Versicherer bieten Spitzenkonditionen für bestimmte Berufsgruppen, versichern dafür aber Schüler oder Hausfrauen nicht. Andere Versicherer halten sich die Möglichkeit der "Verweisung" offen: Sie "verweisen" den Versicherten erst in einen anderen, womöglich minderwertigen Beruf. Wieder andere versichern nicht bis Rentenbeginn, sondern reduzieren die Laufzeit der Policen.

Alternativ zur Berufsunfähigkeitsversicherung bietet sich notfalls eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung an. Sie zahlt nur, wenn der Versicherte überhaupt nicht mehr arbeiten kann. Dafür ist sie erheblich günstiger.

Selbstständigen oder Menschen mit riskantem Berufen (etwa Dachdeckern) bleibt oft keine andere Wahl als eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung.