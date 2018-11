Herrenberg (dpa) - Wer sich online für einen Job bewirbt, steht oft vor der Frage: Was gehört in die Bewerbung? «Wenn es nicht explizit anders verlangt wird, sollte man zu jeder Bewerbung ein Anschreiben verfassen. Das wird von Personalern in der Regel als Standard erwartet», erklärt Karriereberater Christoph Burger aus Herrenberg bei Stuttgart. Eine Ausnahme gilt nur, wenn ein Unternehmen explizit kein Anschreiben verlangt. Die Deutsche Bahn will künftig bei angehenden Azubis darauf verzichten.

Ansonsten gilt: Das Anschreiben sollte in normaler Schriftgröße verfasst sein, einen Briefkopf enthalten und auf eine Seite passen. Es ist also ein Fehler, eine kleinere Schrift zu wählen, damit möglichst viel Text auf eine Seite passt.

Bei einer Bewerbung per Online-Formular ist es häufig einfach. Da zeigen die Felder meist klar an, welche Angaben gefordert sind. «An solche Vorgaben sollten sich Bewerber unbedingt halten», sagt Burger. Besteht zusätzlich die Möglichkeit, Unterlagen hochzuladen, sollte man diese Option ruhig nutzen.

Verschickt ein Bewerber seine Unterlagen hingegen per E-Mail, rät Burger: «Erstellen Sie eine PDF-Datei, die alle Unterlagen enthält - also das Anschreiben, den Lebenslauf sowie die Zeugnisse.» Das ist übersichtlicher, als einzelne PDF-Dateien in den Anhang der E-Mail zu packen. Zusätzlich empfiehlt Burger: «Auch das E-Mail-Textfeld muss eine Aussage transportieren.» Bewerber sollten diesen Raum nutzen, um ihr Anliegen zu formulieren. «Schreiben Sie in wenigen, kurzen Sätzen, warum Sie für den Job geeignet sind», sagt Burger.