tmn. Wer jetzt noch mit Sommerreifen unterwegs ist, sollte möglichst zeitnah Winterreifen aufziehen. Doch was ist zu beachten, wenn man selbst die Räder montieren will? Und wie war das jetzt noch mal beim Neukauf von Winterreifen?

> Fester Grund und richtige Punkte: Für einen Reifenwechsel in Eigenregie suchen Autobesitzer einen festen, ebenen Grund. Auf Kopfsteinpflaster oder einer abschüssigen Straße könnten Wagenheber einklappen, warnt der Tüv Thüringen. Dann drohen schwere Verletzungen und Beschädigungen an Radaufhängungen oder Schwellern. Der Wagenheber darf nicht verkanten und sollte nur an den dafür vorgesehenen Stellen angesetzt werden, die für die auftretenden Kräfte ausgelegt sind. Wo sich die Aufnahmepunkte befinden, ist je nach Fahrzeug verschieden. Im Zweifel müssen Fahrer in der Betriebsanleitung nachsehen.

> Drehmoment kontrollieren: Auch mit einem einfachen Radkreuz lassen sich die Reifen montieren. Empfehlenswert ist aus Sicht des ADAC aber ein Drehmomentschlüssel. Dieser lässt sich präzise einstellen, sodass die Schrauben nicht überdreht aber zugleich nicht zu leicht angezogen werden. Ein Blick ins Betriebsheft verrät, mit wie viel Kraft Radmuttern festgedreht werden dürfen. Nach 50 Kilometern sollte man prüfen, ob sie weiterhin festsitzen, raten die Experten.

Ein Drehmomentschlüssel kostet etwa ab circa 30 Euro. Üblicherweise reichen diese einfachen Drehmomentschlüssel bis 210 Nm, was laut ADAC ausreichend ist.

> Neue Winterreifen nur mit Alpine-Symbol: Irgendwann sind die besten Reifen abgefahren. Anhaltspunkt kann hier die Profiltiefe sein: Liegt sie unter vier Millimetern, rät der ADAC zum Tausch. Neue Reifen sollten unbedingt das sogenannte Alpine-Symbol - eine Schneeflocke in einem Bergpiktogramm - auf den Flanken tragen. Das erklärt der Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger. Reifen mit M+S-Kennzeichnung gelten laut ADAC nur noch als wintertauglich, wenn sie vor 2018 produziert worden. Sie dürfen noch bis September 2024 bei winterlichen Verhältnissen genutzt werden.

> Sommerräder liegend lagern: Wer seine Reifen in der Werkstatt wechseln lässt, kann sie gegen Gebühr oft bis zum Frühjahr einlagern lassen. Lagern Autofahrer sie selbst ein, sollten sie einen trockenen, kühlen und dunklen Ort wählen. Direktes Sonnenlicht und schwankende Temperaturen könnten den Pneus schaden. Bleiben die Reifen auf den Felgen, können sie liegend übereinandergestapelt werden. Reifen ohne Felge, überwintern am besten stehend. Dann sollten Autofahrer sie einmal monatlich um etwa ein Viertel drehen, um Standschäden zu vermeiden.