Schicker Flitzer: Der VW Eco-Up! ist gerade in der Stadt ein praktischer Begleiter. Werksfoto

Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Die Talente des up! sind unbestritten, als Stadtflitzer ist der kleine Wolfsburger ein ganz Großer. Wählt man denn noch die CNG-Variante, wird der up! auch noch zum Sparflitzer: Die "Drei" vor dem Komma ist ein steter Quell der Freude. Betrachtet man die reinen Kraftstoffkosten, dann liegt der VW unter vier Euro auf einhundert Kilometer. Das ist ein Wort, zumal der CNG-Zwerg auch noch richtig Laune macht. Los geht’s "up" 13.050 Euro.

Natürlich ist die Erdgas-Variante mit ihren 68 PS nicht gerade übermotorisiert. Und auch das maximale Drehmoment von 90 Newtonmetern stellt keinen Rekordwert dar. Doch darum geht es dem Kleinen auch gar nicht - und auch der Mensch hinterm Volant steht bald über den Dingen. Spätestens an der Tankstelle, wenn 13 Euro für einmal Volltanken reichen. Okay, der CNG-Tank fällt mit einem Fassungsvermögen von zehn Kilo Gas eher zierlich aus. Aber 13 Euro! Und auch die jährliche Steuer in Höhe von 20 Euro sprengt keine Krater ins Budget.

TECHNISCHE DATEN VW Eco-Up! 1.0 TGI Viertüriger Kleinwagen, 4 Sitzplätze, L/B/H/Radst.: 3 600/1 641/1 645/1 504/2 407 mm, Leergewicht (inkl. Fahrer): 1 033 kg, zulässiges Gesamtgewicht 1 380 kg, Kofferraum: 213-921 l, kein Anhängerbetrieb möglich, 3-Zyl.-Ottomotor, 999 ccm, 50 kW/68 PS bei 6 200/min, max. Drehmoment: 90 Nm bei 3 000/min, Frontantrieb, 5-Gang-Schaltgetriebe, Tankinhalt 10 l Benzin + ca. 11 kg CNG, Verbrauch: 3,5 kg CNG/100 km), CO2: 82 g/km; Preise: ab 13.050 Euro.

Zudem kommt man alleine mit Gas auch knapp 300 Kilometer weit, für ein quirliges Stadtauto genügt das vollkommen, zumal sich der kleine Erdgaser herrlich agil gibt. Das verdankt er auch der angenehm direkten Lenkung, die präzise reagiert, und beim Rangieren wenig Kraftaufwand benötigt. Der Wendekreis misst übrigens 9,8 Meter.

Der Motor selbst gibt den sonor brummelnden Begleiter, der für alle Drehzahllagen zu haben ist. Wer will, der fährt im 4. Gang Tempo 30 bei 1000 Touren, ohne dass sich der exakt 999 Kubikzentimeter messende Dreiender beim Beschleunigen auch nur ansatzweise verschlucken würde. Bei Tempo 70 im 5. Gang und 2000 Touren verhält es sich nicht anders. Unaufgeregt und alltagstauglich ist das alles, zumal man es bei Bedarf auch ein wenig zügiger rollen lassen kann, der kleine VW scheut keine Drehzahlorgien. Im Gegenteil: Ab 3500 Touren wird er richtig munter.

Fans dreizylindriger Fanfaren kommen nun auf ihre Kosten, bis der rote Bereich bei 6000 Touren Einhalt gebietet, wobei man gerade an Steigungen um fleißiges Rühren im gut abgestuften Fünfgang-Getriebe auch gar nicht herumkommt. Wie gesagt: 90 Newtonmeter sind kein Drehmomentgebirge, wer voll von Tempo 80 auf Tempo 120 beschleunigt, darf dabei 16 Sekunden herunterzählen.

Von hohen Drehzahlen überhaupt nicht begeistert ist hingegen die Schaltempfehlung des up!, die vergleichsweise früh zum Gangwechsel in die nächsthöhere Stufe rät, dabei aber natürlich speziell den Verbrauch im Hinterkopf hat. Die Nadel der Tankuhr soll sich möglichst sachte senken.

Irgendwann jedoch neigt sich auch diese gen Leerstand, wobei sich VW hier ein etwas skurriles System ausgedacht hat, vereint doch die Tankanzeige sowohl den Gas- wie auch den Benzinstand. In der Praxis schaut das dann so aus, dass die Nadel zwischen "ganz voll" und ungefähr "viertel voll" den Pegel des Erdgastanks anzeigt, bis bei einer CNG-Restreichweite von 40 Kilometern ein Warnhinweis erscheint.

Fährt man nun weiter, wandert die Nadel nach einer Weile in die Lücke zwischen den Gas- und den Benzinbereich der Skala - minimales Stottern verdeutlicht den automatischen Umstieg auf den Benzinmodus - und schließlich ganz ins "Benzinviertel". Es sei denn, man hat nach dem letzten Exkurs in den Benzinmodus nicht auch Super gebunkert. Denn dann fällt die Nadel flux auf den aktuellen Stand, maximal passen elf Liter ins Benzinfässchen.

Das kann dann ein böses Erwachen nach sich ziehen, so man sich nicht vorher entsprechend im Display informiert hat. Immerhin aber ist der Durst auch im Benzinbetrieb mit vier Litern auf einhundert Kilometer erfreulich gering: Selbst im "Notbetrieb" ist eben auf den CNG-up! Verlass, dessen Doppeltank den Kofferraum um 38 Liter auf derer 921 verkleinert. Er verkleinert aber eben auch die Unterhaltskosten - und das zählt vor allem.