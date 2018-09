Von Heiko P. Wacker

Wenn ein Automobil eine interessante Geschichte haben soll, dann dürfen ironische Aspekte nicht fehlen. Und so hat auch der VW California welche zu bieten, die durchaus schmunzeln lassen. Immerhin begann der heute in sehr ernsthaften Preisregionen angesiedelte Rumtreiber seine Karriere als - Sparmodell.

In den 1980ern war der VW Bus längst als veritabler Camper bekannt, schon in seinen frühesten Jahren mutierte er zum Globetrotter. Bereits den T1 und den T2 nutzten diverse Firmen als Basis eines Campingfahrzeugs. Westfalia, die legendäre Marke aus Rheda-Wiedenbrück, hatte sich bald zum wichtigsten Hersteller gemausert, der Vertrieb erfolgte direkt über das VW-Händlernetz, wobei der Innenausbau sich Mitte der 70er Jahre mehr oder minder "gefunden" hatte. Das "Berlin" genannte Interieur setzte auf einen links montierten Küchenblock, eine Schlafsitzbank zum Umklappen und ein Bett im Dachgeschoss. Im Grunde hat sich daran bis heute nichts geändert.

Treffen der Generationen: VW-Bullis auf einem Parkplatz am Pazifik in Venice ​Foto: VW



Einzig der Preis war so ein Thema. Rund 50.000 Mark musste man Ende der 80er anlegen. Das konnte nicht jeder stemmen - und so ersannen VW und Westfalia eine Alternative. Es war dies die Geburtsstunde des "California", die "mobile Ferienwohnung für vier Personen" lag rund 10.000 Mark unterhalb des Westfalia Joker. 1988 wurde das Mobil vorgestellt. Und das Konzept ging auf. Bereits im ersten Jahr verkaufte VW 5000 Exemplare. Und das, obwohl es den California nur in "Pastellweiß" oder "Marsalarot" gab - und schon gar nicht in Kalifornien.

Noch so eine Ironie, der Name wurde wohl lediglich gewählt, um dem Camper den süßen Klang des Fernwehs beizugeben. Vollständig klären lässt sich die Namensgebung nicht mehr. Schon ganz zu Anfang schaltete VW Anzeigenmotive, die auf den Song der "Eagles" Bezug nahm: Hotel California.

Zum 30. Geburtstag hat VW dem "California" nun an der US-Westküste einen sonnigen Auftritt geschenkt. Mit der aktuellen, sechsten Generation des Transporters über die Route 66, durch San Francisco und den Pacific Coast Highway Richtung Süden. Egal wo man ankommt, man erregt Aufsehen. Und das will was heißen in Malibu, am Venice Beach oder in Santa Barbara, wo die Dichte an extravaganten Autos schon extrem hoch ist.

Impressionen entlang der Route 66 Foto: VW​

Und doch schlägt sie der Bulli alle. Daumen recken sich im Dutzend. An Ampeln oder beim Kaffeestopp wird man mit Fragen gelöchert - bis hin zur Antriebsthematik. "Der läuft doch elektrisch?", möchte ein Passant wissen, der dann auf das "Nein, der braucht Benzin oder Diesel", kopfnickend nachsetzt: "Aber in Europa, da läuft er doch garantiert mit Strom, oder?" Ganz offensichtlich traut man dem VW-Logo - ungeachtet aller Diskussion um Abgas und Dieselmotor - eine ganze Menge zu. Obgleich es sicher noch eine Weile dauern wird, bis ein E-California durch die Welt rollt.

Unabhängig vom Antrieb ist der VW-Bus wie gemacht für Kalifornien. Entsprechend sieht man hier auch allenthalben Camper der frühen Generationen - nur eben den echten "California" nicht. Wie man auch grundsätzlich keine jüngeren Ausführungen des Transporters jenseits des Großen Teichs entdeckt. Der offizielle Export endete Anfang des Jahrtausends, ohne dass sich an der Wertschätzung etwas geändert hätte. Ganz im Gegenteil wissen pfiffige Geschäftsleute den Symbolgehalt des Bulli für sich zu nutzen: Wer am Venice Beach eine Surfschule betreibt oder Bretter verleiht, der nutzt als Basislager gerne einen patinierten Bulli.

Der Camper genießt auch in den USA Kultstatus Foto: VW



Alles andere als patiniert ist die Idee, die im aktuellen California steckt: Die konstruktive DNA des ersten California ist bis heute spürbar, die Kombination aus kompakter Abmessung und cleverer Raumnutzung besticht noch immer. Zwar verwandelte sich der Kühlschrank in eine Kühlbox, besteht der Möbelkorpus inzwischen aus extrem leichten Aluminium und auch der zweiflammige Gaskocher zündet auf Knopfdruck und somit ohne Streichholz. Doch ist das Aufstelldach noch immer so charmant jugendlich, eine Nacht im oberen Bett hat jedes Mal aufs Neue was von einem Zeltlager, auch wenn die Stoffbahnen des Dachs seit kurzem aus Kunststoff bestehen, der schimmelanfällige Baumwollstoff wurde in Rente geschickt.

Die "Idee" California, die hat das Rentenalter noch lange nicht erreicht, auch wenn inzwischen die ersten T3-Calis das für die H-Zulassung nötige Alter erreicht haben, also den Oldiestatus verdienen. Entsprechend sind die Preise für originale California der frühen Jahre in den letzten Jahren stark angestiegen, selbst einigermaßen gute Autos rangieren längst im fünfstelligen Bereich.