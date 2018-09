Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Seit frühesten Tagen steckt dem Bulli das Fernweh-Gen im Gebälk, schon der legendäre T1 galt als das Reisemobil schlechthin. 1988 jedoch begann eine neue Zeit, die Zeit des California: Genau 30 Jahre sind seither vergangen - erwachsen geworden ist der "Cali" trotzdem nicht. Los geht’s ab 45.422 Euro. Der erste California basierte noch auf dem T3 mit Heckmotor, inzwischen ist eine ganze Familie daraus geworden: Der "Beach" punktet mit Flexibilität, verzichtet indes auf den Küchenblock, den der "Coast" bereits serienmäßig hat, wie auch das Spitzenmodell namens "Ocean", bei dem das Dach denn auch per Knopfdruck öffnet, und so das charmante Hochbett mit Lattenrost und einer fünf Zentimeter dicken Matratze eröffnet.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN VW California Ocean Reisemobil, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4904/1 904/1990/3000 mm, 2-Liter-TDI: 102-204 PS, 2-Liter-Benziner: 150 + 204 PS, Testfahrzeug: Vierzylinder-Diesel, 1968 ccm, 150 kW/204 PS bei 4 000 U/min, max. Drehmoment 450 Nm/1 400 - 2 400 U/min, 7-Gang-DSG-Getriebe, Höchstgeschwindigkeit 199 km/h, Testverbrauch: 7,7 l/100 km, CO2: 177 g/km, Leergewicht: 2536 kg, Zuladung: 544 kg, Innenausstattung: Bett unten 2 x 1,14 m, oben: 2 x 1,2 m; Kompressor-Kühlbox 42 l, Zweiflammkocher, Spüle, Frisch-/Abwassertank, Preise: California Beach ab 45.422 Euro, Coast ab 52.806 Euro, Ocean ab 60.785 Euro.

Der baumwollene Stoffbalg freilich wurde jüngst in Rente geschickt, der aktuelle T6 setzt hier auf Kunststoff, der deutlich strapazierfähiger ist. Fliegenvergitterte Öffnungen lassen bei Bedarf genug Luft, aber eben keine Stechbiester ins Innere, so dass man auf der 1,2 x 2 Meter messenden Liegefläche auch abends noch eine Weile schmökern kann: Eine dimmbare LED-Beleuchtung sorgt fürs Ambiente, linker Hand findet sich zudem eine 12-Volt-Steckdose für die Schwanenhalslampe.

Weitere Steckdosen, auch für 220 Volt, finden sich am links verbauten Küchenblock mit Spüle, einer 42 Liter fassenden Kühlbox und dem ebenfalls auf Knopfdruck zündenden Zweiflammen-Gaskocher, der nun eine eigene Abdeckung besitzt, die Glasplatte über der Küche ist nun zweigeteilt. Stauräume gibt’s natürlich auch, sowie einen am Küchenblock verschiebbaren Klapptisch oder drehbares Vordergestühl: Ist das Dach geöffnet und das Bett nach oben geklappt, bietet der Cali Stehhöhe und einen luftigen Wohnraum, der Gäste ebenso zum Staunen bringt wie die in der Heckklappe verstauten Klappstühle. Der passende Klapptisch reist in der Schiebetür mit: Es sind solche Details, die zeigen, dass im California die Ideen vieler Jahrzehnte stecken.

Immerhin basierte schon der erste California von 1988 auf dem Joker von Westfalia, einst ganz klar die Nummer 1 bei den Freizeitmobil-Herstellern, die auf den VW Bulli setzten. Schon in den 1950er-Jahren brachte man dem T1 in Rheda-Wiedenbrück das Campen bei, Mitte der 1970er-Jahre kam erstmals der Grundriss des "Berlin-T2" mit links verbauten Möbeln, der Schlafsitzbank und dem Klappdach samt Bett auf den Markt - im Prinzip hat er sich bis heute nicht geändert. Allerdings war die Anschaffung eines solchen "Westi" kein ganz günstiges Vergnügen, Preise um 50.000 DM waren Ende der 1980er-Jahre nicht für jeden zu stemmen. Genau deshalb suchte VW in Kooperation mit Westfalia nach Alternativen, und fand diese im California.

Welch Ironie! Die Legende beginnt ihr Dasein als Spar-Variante, der Volkswagen California, "die mobile Ferienwohnung für vier Personen", liegt mal eben runde 10.000 Mark unterhalb des Westfalia Joker. Heute kann man den Preis eines echten California leicht auf 75.000 Euro oder mehr treiben, die Liste der verführerischen Extras ist opulent, Motoren bis 204 PS und DSG-Getriebe sind am Start, Lackierungen mit Hingucker-Garantie natürlich auch. Vor allem der Zweifarbmix "Candy-Weiß/Kirschrot" schaut verboten gut aus, und erinnert an den T1 mit seiner geteilten Frontscheibe.

Bezüglich des Fahrverhaltens liegen natürlich Welten zwischen dem Ahnen mit anfangs 24,5 PS und dem aktuellen T6, der leer bereits 2,5 Tonnen wiegende Camper liegt satt auf der Straße. Und auch seine souveräne Leistung kann sich sehen lassen, ohne dass er zum Trinker würde. Wer es gelassen angeht, wie man es im Urlaub ohnedies tun sollte, der nagelt auch mal eine "6" vors Komma, das in unserem Test gefahrene Modell mit 204 Diesel-PS und 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe kam problemlos mit einem Schnitt von 7,7 Litern aus. Damit sind Reichweiten von rund 1000 Kilometern drin, nützliche Helferlein wie der Spurhalteassistent, die Distanzregelung ACC oder die Müdigkeitserkennung sorgen für sicheres Ankommen.

Sicher ankommen dürfte auch der neue "Grand California" auf Basis des VW Crafter: Der "Große Bruder" feiert seine Weltpremiere kommende Woche auf dem Düsseldorfer Caravan Salon, die Markteinführung ist 2019 geplant. Exakt 30 Jahre nach dem Debüt des California auf Basis des Transporters und nach mehr als 160.000 Exemplaren setzt VW einen drauf, und startet auch in der Sechsmeter-Klasse durch.