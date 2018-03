Von Daniel Hund

Heidelberg. Volvo befindet sich auf der Überholspur. Der schwedische Autobauer hat 2017 weltweit 571.577 Autos abgesetzt. Richtig, so viel wie noch nie. Verwunderlich? Eher nicht. Denn Volvo steht für Qualität, für Zuverlässigkeit und natürlich auch für Fahrspaß.

Hintergrund Volvo XC60 T5 R-Design Hubraum (ccm): 1969 Leistung (PS): 254 Maximales Drehmoment (Nm): 350 Beschleunigung 0-100 km/h (s): 6,8 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 220 Antrieb: Allradantrieb RNZ-Testverbrauch (l): 8,1 CO2-Ausstoß (g/km): 164 Leergewicht (kg): 1926 Kofferraumvolumen (l): 505 - 1432 Preis [+] Lesen Sie mehr Volvo XC60 T5 R-Design Hubraum (ccm): 1969 Leistung (PS): 254 Maximales Drehmoment (Nm): 350 Beschleunigung 0-100 km/h (s): 6,8 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 220 Antrieb: Allradantrieb RNZ-Testverbrauch (l): 8,1 CO2-Ausstoß (g/km): 164 Leergewicht (kg): 1926 Kofferraumvolumen (l): 505 - 1432 Preis (Euro): 54.150 Startpreis XC60 (Euro): 44.750

[-] Weniger anzeigen

Der XC60 passt da perfekt ins Bild. Die RNZ war kürzlich mit dem XC60 T5 AWD im R-Design. Und der geht als echte Sportskanone durch. 254 PS machen aus dem knapp zwei Tonnen schweren Schweden-Brocken einen flotten Flitzer. Ein SUV mit Race-Eigenschaften. Die sieht man ihm übrigens auch schon an. Im R-Kleid rollt der XC60 mit schwarzem Kühlergrill und markanten Doppelendrohren an. Und wie schlägt er sich in der Praxis, im kurvigen Terrain im vorderen Odenwald. Richtig gut! Das Fahrwerk ist sportlich abgestimmt, aber nicht zu hart, bietet also auch noch ein hohes Maß an Komfort. Auf der Autobahn kann man bequem und recht sparsam im Verkehr mitschwimmen oder es bei Bedarf auch mal krachen lassen. Beendet ist der Vortrieb erst bei 220 km/h, auf Landstraßentempo schiebt sich der Volvo in 6,8 Sekunden. Mehr Power braucht kein Mensch. Denkste! Volvo packt mit dem T6, der es auf 310 Pferdestärken bringt, nochmals einen obendrauf.

Im Innenraum geht es sportlich weiter. Gereist wird auf edlem Gestühl: Ein Mix aus Nubuk-Textil und Nappaleder lädt zum Verweilen ein. Ansonsten sind da noch einige Dekoreinlagen aus gebürstetem Aluminium, die sofort ins Auge stechen.

Ein Vorteil des XC60, wenn man ihn mit seinem großen Bruder, dem XC90 vergleicht, ist sicherlich die entspannte Parkplatzsuche. Mit seiner Länge von rund 4,70 Metern ist der XC60 in engen und in die Jahre gekommenen Parkhäusern problemlos zu manövrieren. Als praktisch erweist sich dabei natürlich auch die Rückfahrkamera, wobei die im Testwagen nicht perfekt ausgesteuert war: Obwohl beim Rückwärtseinparken noch einige paar Zentimeter Platz waren, herrschte im Cockpit schon helle Aufregung, "Alarmstufe Rot". Wobei das natürlich auch Vorteile hat, denn zum Crash kommt es so niemals.

Das Platzangebot ist sehr gut. Selbst mit fünf Personen reist es sich bequem und sicher. Das Kofferraumvolumen liegt zwischen 505 und 1432 Litern und erlaubt es auch mal etwas sperrigere Gegenstände von A nach B zu bringen.

Fazit: Auch mit dem XC60 fährt Volvo im SUV-Bereich in der ersten Reihe mit. In Sachen Ausstattung, Verarbeitung und Fahrspaß lässt der schwedische Geländegänger keine Wünsche offen. Preislich reiht er sich allerdings auch bei den Branchenführern ein. Arbeitet man die Liste mit den Extras akribisch ab und will auf nichts verzichten, krazt man als stolzer Besitzer eines XC60 T5 schnell mal an der 70.000- Euro-Marke.