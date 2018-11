Von Daniel Hund

Heidelberg. Es gibt da so einen Preis, hinter dem sie in der Automobilbranche alle her sind. Hersteller aus nah und fern fiebern ihm Jahr für Jahr entgegen. Pünktlich zum Genfer Autosalon zieht sich stets eine internationale Fachjury zurück, diskutiert und nominiert. Sieben Modelle schaffen es beim "Car of the Year"-Wettbewerb letztlich ins Finale. Es kann aber nur einen geben. Und der hieß 2018 Volvo XC40, der in der Endrunde unter anderem Schwergewichte wie den BMW 5er oder Audi A8 hinter sich gelassen hat.

Dass Volvo gute Autos baut, ist nicht neu. Den Schweden eilt ein exzellenter Ruf voraus. Von Fahrzeugen, die lange halten, die robust und schier unverwüstlich sein sollen. Kurzum: Autos für Vernünftige. Richtig, das sind große Worte. Vorschusslorbeeren, die erst einmal bestätigt werden müssen. Die RNZ durfte das "beste Auto" des Jahres kürzlich mal genauer unter die Lupe nehmen.

Der erste Eindruck? Schnittig steht der XC40 da. Stylish und praktisch zugleich. Um zu erkennen, dass es ein Volvo ist, benötigt man kein geschultes Auge: Markanter Kühlergrill mit Wasserfallmotiv, breite Schultern und vertikal angelegte Rückleuchten. Genau so schickt Volvo sein erstes Kompakt-SUV an den Start.

Unter der Haube schlummern verschiedene Motorvarianten. Drei Diesel, die sich zwischen 150 und 190 PS einpendeln und drei Benziner, die bei 156 PS starten und 247 enden. Die RNZ war mit dem mittleren Benziner unterwegs. 190 Pferdestärken hatte der an Bord - und die lassen kaum Wünsche offen. Den Spurt von 0 auf 100 km/h erledigt der knapp 1,8 Tonnen schwere Schweden-Happen in 8,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beziffert Volvo auf 210 km/h.

Zum Fahrgefühl: Der XC40 liegt satt auf der Straße. Da ist kein Wanken oder Schwanken. Selbst Kurven erobert das kleine SUV stürmisch, wenn man es darauf anlegt. Wobei der Testwagen im R-Design-Kleid angerollt kam und somit serienmäßig bereits über ein Sportfahrwerk verfügt. Was seinem Namen alle Ehre macht.

In Sachen Verbrauch spricht Volvo von einem Durchschnittswert von 7,1 Litern. Zu halten war der während der RNZ-Testfahrten, die den XC40 hauptsächlich über die Autobahn geführt haben, nicht. Unter neun Litern war der neue Stern am Volvo Himmel nicht zu bewegen. Vergleicht man diesen Wert mit der Konkurrenz, so liegt Volvo hier quasi auf Augenhöhe. Ein wenig sparsamer wäre trotzdem schön. Gerade, wenn man an die aktuellen Spritpreise denkt.

Vier Ausstattungslinien sind erhältlich: XC40, Momentum, R-Design und Inscription. Serienmäßig ist das Notrufsystem "Volvo on Call". Dazu gibt es eine Smartphone-App und Wlan-Hotspots für alle Mitfahrer. Die Generation-Handy kommt also voll auf ihre Kosten. Das Platzangebot ist ebenfalls sehr gut. Eben so ganz anders, wie man es sich eigentlich vorstellt, wenn man in einem "Kompakten" sitzt. Beinfreiheit wird groß geschrieben. Vorne und hinten. Und was kostet der Spaß? Los geht es ab 32.050 Euro.

Fazit: Der XC40 verbindet einen hohen Fahrkomfort mit einem schicken Design. Der Qualitätsstandard ist gehoben und dürfte so manchem Mitbewerber die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Ein echtes Schnäppchen ist der schicke Schwede allerdings auch nicht.