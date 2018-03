Von Axel F. Busse

Kitzbühel. Die Dinosaurier sind ausgestorben. Für den Bereich der Paläontologie wird das niemand anzweifeln, doch im Automobilbau gelten andere Gesetze. Einer hat überlebt und nach der jüngsten Frischzellenkur zeigt er sich mit gestraffter Haut, neuen sensorischen Fähigkeiten: Der Toyota Land Cruiser. Etwas leichtfertig wird manchmal das Adelsprädikat "Allrad-Ikone" verliehen, doch der Land Cruiser trägt es zu Recht. Gemeinsam mit einem Jeep und einem Land Rover steht er auf dem Podest zur Siegerehrung, wobei über Gold, Silber und Bronze nicht Meter oder Sekunden entscheiden, sondern sehr subjektive Kriterien der Kunden. 1951, als der erste Land Cruiser vorgestellt wurde, war der Begriff "Sports Utility Vehicle" noch nicht erfunden und das Angebot von geländegängigen Personenwagen sehr überschaubar.

Hintergrund Toyota Land Cruiser Länge x Breite x Höhe (m): 4,44 x 1,89 x 1,84 Radstand (m): 2,45 Motor: 4-Zyl.-Turbodiesel, 2755 ccm Leistung: 177 PS bei 3400 U/min Max. Drehmoment: 420 Nm von 1400-2600 U/min Höchstgeschwindigkeit: 175 [+] Lesen Sie mehr Toyota Land Cruiser Länge x Breite x Höhe (m): 4,44 x 1,89 x 1,84 Radstand (m): 2,45 Motor: 4-Zyl.-Turbodiesel, 2755 ccm Leistung: 177 PS bei 3400 U/min Max. Drehmoment: 420 Nm von 1400-2600 U/min Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 12,1 Sek. ECE-Durchschnittsverbrauch: 7,4 Liter/100 km CO2-Emissionen: 197 g/km (Euro 6) Leergewicht/Zuladung: min. 2075 kg/max. 915 kg Basispreis: 40.820 Euro

Heute zählt das Kraftfahrtbundesamt (KBA) in den Segmenten "SUV" und "Geländewagen" mehr als 90 Modelle fast aller Marken, demnächst wird sogar Rolls Royce dazu kommen. Längst nicht alle dieser Hervorbringungen der Mobilitäts-Industrie verfügen über Allradantrieb, geschweige denn, dass sie geländetauglich wären. Aber sie erfüllen die Wünsche vieler Kunden nach hoher Sitzposition und guter Übersicht. In diesem Dschungel vermeintlicher und tatsächlicher Offroader ist der Land Cruiser dabei, sich ein Alleinstellungsmerkmal zurück zu erobern, das im Verzicht liegt: Eine Karosserievariante mit nur drei Türen anzubieten.

Während bei Kompakt- und kleineren Modellen auch im gegenwärtigen Angebot Dreitürer nicht selten sind, haben die Hersteller so genannter Full-Size-SUV sie nach und nach aus dem Programm gestrichen. Der Range Rover zu Beispiel, der als Pionier der Verquickung von Offroad-Fähigkeiten und Limousinen-Luxus gilt, war lediglich von 1970 bis 1985 als Zweitürer mit Heckklappe zu haben. Mercedes schickte sein G-Modell mit kurzem Radstand (und drei Türen) 2012 in Rente. Darüber hinaus haben sich auch Mitsubishi (mit dem Pajero) und Nissan (mit dem Pathfinder) aus dem Kreis der Marken in Deutschland verabschiedet, die eine solche Variante im Angebot hatten. Vom Meteoriteneinschlag schwindender Nachfrage verschont blieb offenbar nur der Toyota-Dino.

Die Fahrt im dreitürigen Land Cruiser kommt deshalb einer Reise in die Vergangenheit gleich. Zwar beteuert Toyota nach der im letzten Herbst abgeschlossenen Modellpflege, mit "modernem und robustem Karosseriedesign sowie einem neuen komfortablen und qualitativ hochwertigen Innenraum" baue der Wagen seine in Jahrzehnten erworbene Reputation aus. Die wahre Leistung der Ingenieure liegt aber wohl eher darin, in ein betagtes Fahrzeugkonzept Ausstattungsmerkmale zu integrieren, auf die Kunden heutzutage nicht verzichten wollen. Eine der zahlreichen Neuigkeiten ist die Unterflur-Sicht. Dabei wird das drei Meter vor dem Fahrzeug aufgezeichnete Bild der Frontkamera im Monitor inklusive Hilfslinien wiedergegeben, also das Stück Boden, über das das Auto gerade fährt.

Zudem verfügt die Frontkamera über eine Stabilisierungsfunktion und hält den Horizont im Bildschirm gerade, was die Orientierung bei Schräglage erleichtert. 360-Grad-Rundumsicht und 180-Grad-Winkel-Rückfahrkamera sind auch neu. Chefingenieur Sadayoshi Koyari gibt unumwunden zu, dass die Einführung des Sicherheitssystems Toyota Safety Sense sein Team wohl "vor die größte Herausforderung gestellt" habe. Unter dieser Bezeichnung fasst Toyota Notbrems- und Spurhalteassistent, Fußgänger- und Verkehrsschilderkennung sowie adaptive Temporegelung und Fernlicht-Assistent zusammen. Bei der letzten großen Renovierung des Land Crusiers 2009 sei es noch nicht möglich gewesen, sagt Koyari, alle neuen Sicherheitsmerkmale zu integrieren.

Ungewöhnlich ist am Land Cruiser außerdem, dass er mit Handschaltung angeboten wird. Andere Hersteller lassen bei Fahrzeugen dieses Kalibers die Gangwechsel von einer Automatik erledigen. Die gibt es natürlich bei Toyotas Urgestein auch, kostet aber 2380 Euro Aufpreis. Das so genannte Multi-Terrain Select System verfügt über fünf auf verschiedene Untergründe einstellbare Programme, darunter einen "Auto"-Modus, der selbstständig aktiviert wird, sobald der Fahrer eine der fünf vorwählbaren Gelände-Geschwindigkeiten der Crawl-Control abruft. Ab 40.820 Euro ist er in Deutschland zu haben.

Ein erheblicher Teil der rund 1000 Fahrzeuge, die jährlich in Deutschland verkauft werden, landen nicht in privater Hand, sondern bei Hilfs- und Rettungsdiensten, der Feuerwehr oder Umweltverbänden. Da kommt es auf Robustheit, Unverwüstlichkeit und Zuverlässigkeit an. Und auf einen drehmomentstarken Motor. Das ist zurzeit ein 2,8 Liter großer Diesel mit 177 PS und mehr als 400 Newtonmetern Drehmoment. Diese einzig verfügbare Motorisierung lässt nichts Gutes für den Lebensabend des Zweitonners erwarten: Seit der Ankündigung von Toyota auf dem Automobilsalon in Genf, den Verkauf von Diesel-Pkw in Europa auslaufen zu lassen, dürften die Tage dieses Dinos gezählt sein.