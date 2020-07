Von Klaus Welzel

Die Erwartungen sind riesig. Sie werden nicht enttäuscht. Gespräch im letzten Dezember mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten. "Vom Taycan hängt die Zukunft der deutschen Autoindustrie ab". Ja, wenn das Winfried Kretschmann sagt, dann wiegt dieser Satz schwer.

Hintergrund Porsche Taycan 4 S > Elektromotor (2) > max. Drehmoment: 550 [+] Lesen Sie mehr Porsche Taycan 4 S > Elektromotor (2) > max. Drehmoment: 550 NM > Batterie: Lithium/Ionen > Energie: 79,2 kW/h (netto: 71,0) > Batteriespannung: 800 Volt > Aufladezeit: 8 h > Schnellladung: 22 m / 90 m > Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h > Leistung: 320 kW/435 PS > Allradantrieb > Maße: 4963 x 1966 x 1379 mm > Leergewicht: 2295 kg > Stromverbrauch: 24,6 kWh/100 km > Basispreis: 105.607 Euro

[-] Weniger anzeigen

Die Zukunft der deutschen Autoindustrie parkt zunächst auf dem Firmenparkplatz in Stuttgart-Zuffenhausen. Und sieht schon einmal grandios aus. Sehr schnittig (was den Luftwiderstand auf den Traumwert von 0,22 senkt). Die vier Türen fallen zunächst gar nicht auf. Das liegt natürlich daran, dass der Taycan mehr nach einem kantigen 911er aussieht, als nach gemütlichen Panamera. Auf der Testfahrt, die uns vor allem über die Odenwaldhügel und in die Pfalz führt, ernten wir viele neugierige Blicke – meist getragen von Sympathie. Denn anders als seine oben genannten Brüder röhrt der Taycan nicht, er schnurrt nicht einmal. Er gleitet lautlos über den Parkplatz, lediglich der Kies knarrt unter den 21-Zoll-Reifen. Das kommt dann sehr gediegen.

Natürlich fehlt der Auspuff. Ist ja ein Stromer. Das ist auch der Grund für die Ausfahrt: Wie lebt es sich mit einem Elektromobil? Wie ist die Reichweite? Kann man bequem tanken? Muss man mehr planen? Ja, man muss. Wer sich für ein Elektroauto entscheidet, gibt definitiv die Freiheit auf, kurz auf dem Weg zum Bäcker dem Gefährt einen Energydrink zukommen zu lassen. Alles muss gründlich vorbereitet werden.

Der freundliche Mann von Porsche gibt einen dezenten Hinweis: "Unsere Kunden besitzen in aller Regel eine Immobilie mit Garage und Wallbox." Das sollten sie auch. Zum einen ist es sinnvoll dem nicht ganz billigen Vehikel (Basispreis für den Taycan 4S: 105.607 Euro) ein sicheres Dach über der Haube zu gönnen. Zum anderen kann man dann bequem über Nacht für eine volle Batterie sorgen – neun Stunden dauert der langsame Lademodus, der zumindest alle paar Tankeinheiten auch genutzt werden sollte, damit die Batterie lange lebt.

Es geht aber auch anders. Der Porsche-Mitarbeiter schlägt eine Autobahnfahrt in den Norden vor, die Tankstellen von Ionity sind gut verteilt und die Batterie nach 22 Minuten zu 80 Prozent geladen. Keine schlechte Vorstellung: Einen Kaffee trinken, dazu ein Croissant. "Schnellladestationen" gibt es aber auch rund um Heidelberg. Das lässt sich besser in den Redaktionsalltag integrieren. Denkt man. In der Praxis sieht das Ganze dann so aus. Samstagfrüh geht es nach Neckargemünd. Die Batterie ist bis auf fünf Prozent vorbildlich leergefahren. Die Zapfsäule steht neben der Waschanlage hinter der eigentlichen Tankstelle. Rangefahren. Schnellladestecker rein. Per Tankkarte wird der Ladevorgang gestartet. Doch dann ist Geduld gefragt. Die Schnellladung dauert nämlich nur bei Ionity 22 Minuten, hier sind es dagegen eineinhalb Stunden. Das reicht dann für drei Becher Cappuccino, ein Süßteilchen und das sehr ausführliche Checken aller Mails. Zum Glück liegt noch die Bedienungsanleitung im Auto. Hätte man nur eine Wallbox zuhause!

Beim nächsten Tankstopp bin ich natürlich schlauer. Joggingklamotten eingepackt, in eineinhalb Stunden bequem zum Königsstuhl hochlaufen, dort ein paar Runden drehen und rechtzeitig wieder am Auto sein, wenn die 80-Prozent-Grenze gerade erreicht ist. Lange Rede, kurzer Sinn: Wer sich ein Elektroauto kauft, sorgt am besten selbst für den Strom zuhause. Da hatte der Porsche-Mann einfach recht.

Bei allem anderen aber auch. "Viel Spaß!", wünscht er zum Abschied. Der ist garantiert. Und hier ist Elektromobilität einfach unschlagbar. Je mehr der Kopf mitfährt, desto größer die Reichweite. Der Testfahrer vor mir kam auf 309 Kilometer mit einem "gefüllten Tank". Ich schaffe es schon bei der ersten Tour auf 430 Kilometer Reichweite. Das liegt auch am Modus "Segeln". Der Fahrer geht einfach vom Gas, das Fahrzeug behält die Geschwindigkeit bei. Tempo 150 bis 140 lässt sich so über Kilometer hinziehen.

Und beim Bergabbremsen wird sogar noch Strom gewonnen. So kommt es, dass der Taycan viel Tempo aus dem Verkehr nimmt. Es macht Spaß, sich im Gleichlauf fortzubewegen. Was nicht bedeutet, dass man mit dem Taycan nicht auch schnell fahren könnte. Überholmanöver machen mit E-Autos ohnehin mehr Spaß. Die Beschleunigung erfolgt linear, es gibt ja keine Gangschaltung. Der charmanten Beifahrerin wird es allerdings beim ersten Sprint auf der linken Spur ziemlich schlecht. Zu druckvoll die Beschleunigung – ähnlich wie ein Flugzeugstart. In vier Sekunden geht es von Null auf 100, beeindruckend auch die Durchzugdynamik, noch einmal 9,3 Sekunden draufgelegt und die 200er-Grenze wäre erreicht. Wird sie aber nicht. Weil der Taycan zum Rumstromern einlädt – wenigstens die meiste Zeit.

Als ziemlich praktisch erweist sich die Anheb- und Absenkbarkeit des Fahrzeugs um 20, bzw. 22 Millimeter – die heimische Auffahrt hat nämlich schon so manchen Unterboden verschrammt. Kofferrauminhalt (vorn 81, hinten 407 Liter und auch das Platzangebot für vier Insassen im Innern reichen aus – Urlaubsgefühle kommen dagegen weniger auf, was ausnahmsweise einmal nicht an Corona, sondern an dem Gedanken liegt, dass sich ein Tankstopp im Ausland als schwierig erweisen könnte.

Als sehr angenehme Überraschung erwiesen sich die Sicherheitssysteme. Bei einer nächtlichen Tour durch den Odenwald, warnen akustische Signale vor einer mittleren Anzahl von Rehen, deren Köpfe auf dem grüngefärbten Display rot umrandet waren. Das Aufblendlicht wird gedimmt (ebenso im Gegenverkehr), Tempo runter und langsam vorbei an den Paarhufern, die sich etwas näher an den Fahrbahnrand begeben haben.

*

Fazit: Der Taycan ist eine Wucht. Er steckt voller neuer, sinnvoller Technik und hat das Zeug, wie vom Ministerpräsidenten erhofft, der deutschen Autoindustrie den richtigen Weg zu weisen. Die vielen Innovationen werden mit Sicherheit in den nächsten zehn Jahren Einzug in viele Mittelklassewagen halten – heute aber hat die Zukunft ihren stolzen Preis.