Von D. Hund und H. Wacker

Brombachtal. Es war im Sommer 2018, als eine Ära zu Ende ging. Eine Geschichte von einem klassischen Sportler, der längst Legenden-Status erlangt hat. Der Subaru WRX STI ist in Rente. Die Rennversion des Impreza wurde ausgebremst. Der Über-Subaru sammelte Weltmeister-Titel im Rallye-Sport wie andere Briefmarken, war kaum zu stoppen. Aber das Ende war schon länger absehbar: Strengere und auch angebrachte Emissionsvorschriften haben dafür gesorgt, dass der Dino mit der riesigen "Frittentheke" am Heck und dem bollernden Boxersound, ausstirbt. Doch so ganz weg ist er ja eigentlich gar nicht. Denn der herkömmliche Impreza, der erst kürzlich wieder neu aufgelegt wurde, hat viel vom einst großen und schnellen Bruder.

Der Impreza ist für viele "der" Subaru schlechthin. Ab 21.980 Euro öffnen sich die Türen zum jüngsten Subaru-Modell. Dieses litt in der Vergangenheit ein wenig unter dem Erfolg des XV, der Großstadt-SUV lief der eher klassisch geschnittenen Limousine den Rang ab. Und das wird wohl auch so bleiben, die Deutschen lieben im Moment eben ihre Hochbeiner.

TECHNISCHE DATEN Subaru Impreza Fünftürige Kompakt-Limousine, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4460/1775/1480/2670 mm, Leergewicht (ohne Fahrer): 1359-1424 kg, Gepäckraum: 385-835 l. Antrieb: 1,6- und 2-l-Benzin-Boxer mit 84 kW/114 PS und 115 kW/156 PS, permanenter Allradantrieb "Symmetrical AWD", Automatik ("Lineartronic" mit 7 Schaltstufen), Normverbrauch: 6,7-7 l/100 km, CO2: 140-159 g/km; Preise: ab 21.980 Euro (Variante "Trend" mit 1,6 Litern) bis 31.680 Euro (Variante "Sport" mit 2-Liter-Boxer).

Die Karosserie teilen sich die beiden Schwestermodelle, weshalb man den Impreza im Grunde auch als "SUV im Gewand einer Limousine" bezeichnen kann. Immerhin profitiert auch der Impreza vom permanenten Allradantrieb, wohingegen viele SUV nur so aussehen, als könnten sie ins Gelände. Indes geht es der Limousine nicht um den Offroadeinsatz, daran ist bei einer Bodenfreiheit von 130 Millimetern auch gar nicht zu denken, sondern um Fahrdynamik und Sicherheit.

Die Basis des vorbildlichen Sicherheitsniveaus bildet die "Subaru Global Plattform". Die überaus massiv und steif gearbeitete Bodengruppe punktete im aktuellen Euro Ncap-Crashtest mit fünf von fünf Sternen, die neue Plattform bewährt sich also. Dabei wurde die Eigenentwicklung speziell auf die Kernidee eines echten Subaru zugeschnitten, den Boxermotor mit seinem tiefen Schwerpunkt und den symmetrischen Allradantrieb eben.

Für Schub sorgen zwei Benzin-Boxer - die Ära des Dieselmotors ist auch beim Impreza vorbei - die 114 PS aus 1,6 Litern schöpfen oder derer 156 aus 2 Litern. Die Kraft der Vierzylinder wird serienmäßig von einer Lineartronic verwaltet: Die stufenlose Automatik simuliert auf Wunsch sieben Gänge zum selbst schalten, und verschickt die Kraft an alle vier Pneus, was für eine wirklich grandiose Straßenlage sorgt. Gerade in engen Kurven erstaunt es immer wieder, wie famos der Impreza am Asphalt klebt, die Kombination aus niedrigem Schwerpunkt, Allrad und stabiler Plattform ist den Ingenieuren wahrlich gelungen. Wenn nur das Getriebe die Gänge nicht so weit ausdrehen würde: Wenn es eilig zur Sache geht, drehen die Boxer bis an den roten, bei 6200 und 6500 Touren beginnenden Bereich. Als Verbräuche werden 6,2 bis 7 Liter angegeben, je nach Motor und Variante.

Künftig wird es unter der Haube indes andere Antriebskonzepte geben, die neue Plattform wurde bereits für den Einsatz von Hybrid- und Elektromotoren ausgelegt. Termine konnte Subaru zwar noch nicht nennen, zumal alternative Antriebe stets zuerst in den USA eingeführt werden, und erst dann im deutlich kleineren EU-Markt. Man kann jedoch davon ausgehen, dass es im kommenden Jahr in Amerika losgeht, Subaru kooperiert hier mit Toyota, und dann wird ein oder zwei Jahre später auch bei uns zumindest ein Hybridkonzept in Serie gehen dürfte.

Keine Zukunft sieht man bei Subaru indes für das klassische Schaltgetriebe - aus Gründen des Sicherheitsdenkens nämlich. Denn ach so schöne Fahrerassistenzsysteme wie die adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung funktionieren nur mit einer Automatik zuverlässig. Und wenn irgendwann das autonome Fahren kommt, dann wird auch dies nur mit automatisierten Getrieben möglich sein. Oder eben rein elektrisch und ohne Getriebe, schauen wir mal, was die Zukunft so bringt.

Begonnen hat sie natürlich schon, die Zukunft, bei Subaru ist man vor allem auf das preisgekrönte "Eyesight-System" stolz, das dem Impreza serienmäßig für alle Varianten mit auf den Weg gegeben wird. Es ist dies eine sehr richtige Entscheidung, wirklich relevante Sicherheitsaspekte nicht für die Flaggschiffe zu reservieren - außerdem können die Talente des hausintern entwickelten Systems so auch in die NCAP-Bewertung einfließen.

Das auf einer hinter der Frontscheibe verbauten Stereokamera basierende System kombiniert ein Notbremssystem mit Kollisionswarner, einen Anfahr-Kollisionswarner, besagte Abstands- und Geschwindigkeitsregelung, einen Spurleitassistenten sowie einen aktiven Spurhalteassistenten, der einen, nun ja, in der Spur hält. Außerdem gibt es für die fünfte Modellgeneration des Impreza einen radargestützten Spurwechsel-, Totwinkel- und Querverkehrassistenten. Und wenn man doch mal rausschauen will? Auch kein Problem, die Fensterflächen sind angenehm großzügig geschnitten, die Fensterunterkante erfreulich niedrig.

Verpackt ist dies alles in der gefälligen Form einer kompakten Limousine, was all jene ansprechen wird, die eben keinen SUV wollen, nur weil alle anderen einen haben. Im Inneren herrscht Übersichtlichkeit vor, und auch die Optik des Cockpits hat sich deutlich verbessert. Alles ist an seinem Platz, die Bedienung intuitiv, wobei ein bis zu acht Zoll messender Touchscreen die Rolle als zentrales Bedienelement übernimmt. Er ist mit den anderen Anzeigen, einem 4,2 Zoll großen LCD-Bildschirm hinter dem Lenkrad, und einem 6,3 Zoll großen LCD-Multifunktionsdisplay oberhalb der Instrumententafel vernetzt.

Auch in dieser Hinsicht ist die Zukunft im Impreza eingezogen, der als unaufgeregter aber gefälliger Begleiter für den Alltag seine Freunde finden wird, und vor allem in Sachen Sicherheit wirklich Maßstäbe setzt. Außerdem kann der neue Impreza mit dem speziellen Reiz des exotischen, im Normalfall kaum hörbaren Antriebs punkten. Ein echter Subaru eben.