Von Andrea Hentschel

Zwar kann es vereinzelt nachts mancherorts noch frostig werden, doch der Frühling lässt sich nicht mehr aufhalten. Bleibt es länger mild, können die Sommerreifen aufgezogen werden. Einige Tipps:

Wann genau sollten Sommerreifen aufgezogen werden? Einen allgemein vorgeschriebenen Zeitpunkt für den Reifenwechsel gibt es in Deutschland nicht. Der Gesetzgeber schreibt lediglich vor, dass die Ausrüstung "an die Wetterverhältnisse anzupassen" ist.

Sommerreifen können dem Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) zufolge aufgezogen werden, wenn die Temperaturen "längerfristig" über sieben Grad Celsius liegen - auch nachts oder morgens. Der Verkehrsclub Deutschland weist darauf hin, dass sich bei sehr niedrigen Plusgraden die Gummimischung von Sommerreifen verhärtet, wodurch sich die Haftung auf der Straße spürbar reduzieren kann.

Hintergrund Gute Reifen müssen nicht immer teuer sein. Das zeigt ein ADAC-Test von 30 Sommerreifen für Kompakte und Kleinwagen. Denn teils schneiden hier günstigere Zweitmarken der Hersteller vergleichbar gut oder sogar besser ab als die der Mutterfirma. Bei den Reifen für die Kompaktklasse (205/55 R 16V) ist der Firestone Roadhawk für 71 Euro genauso "gut" (Note 2,3) wie der Turanza T001 Evo der [+] Lesen Sie mehr Gute Reifen müssen nicht immer teuer sein. Das zeigt ein ADAC-Test von 30 Sommerreifen für Kompakte und Kleinwagen. Denn teils schneiden hier günstigere Zweitmarken der Hersteller vergleichbar gut oder sogar besser ab als die der Mutterfirma. Bei den Reifen für die Kompaktklasse (205/55 R 16V) ist der Firestone Roadhawk für 71 Euro genauso "gut" (Note 2,3) wie der Turanza T001 Evo der Mutterfirma Bridgestone für 85 Euro (2,3). Die Continental-Tochter Semperit erzielt mit dem Speed-Life 2 für 73 Euro und der Note 2,4 fast das gleiche Ergebnis wie der mit Note 2,3 nur unwesentlich bessere Pneu der Mutterfirma. Deren PremiumContact 5 für 89 Euro schneidet genauso "gut" ab. Ganz vorn liegt der Michelin Primacy 3 (2,1) für 97 Euro. Bei den Kleinwagen (175/65 R 14T) zeigt sich der Continental PremiumContact 5 für 64 Euro wiederum nur "befriedigend" (3,0). Umgekehrt liegt der Pneu Comfort-Life 2 der Konzernmarke Semperit für 52 Euro auf dem zweiten Platz und ist "gut" (2,4). Die Nase vorn hat hier der Falken Sincera SN832 Ecorun (2,3) für 51 Euro. (tmn)

Welche Vorteile bringen Sommerreifen? Die Fahreigenschaften von Winter- wie Sommerreifen sind an unterschiedliche Jahreszeiten und Witterungsbedingungen angepasst. Winterreifen etwa bieten unter anderem bei Schnee besseren Griff. Sommerreifen hingegen punkten bei warmen Temperaturen mit einer Reihe von Vorteilen: Der Spritverbrauch ist niedriger, die Bremswege sind kürzer und die Fahrstabilität höher. Ganzjahresreifen sind praktisch - sie bleiben in der Regel aber ein Kompromiss. Im Sommer schneidet ein Allrounder etwa beim Bremsen auf trockenen wie auch nassen Straßen meist schlechter ab als ein guter Sommerreifen. Ganzjahresreifen sind tendenziell eher auf den Winterbetrieb optimiert.

Wann müssen neue Reifen gekauft werden? Für Reifen gilt eine gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern. Die Haftung kann laut ADAC - etwa bei Nässe - aber schon bei vier Millimetern deutlich abnehmen. Der Automobilclub und die Deutsche Verkehrswacht empfehlen deshalb, Sommerreifen ab spätestens drei Millimetern zu erneuern, Winterreifen bei vier Millimetern Restprofiltiefe. Tipp zum Schnellcheck: Verschwindet von der Seite gesehen der goldene Rand einer Ein-Euro-Münze komplett im Profil, wenn man sie in die Rillen steckt, ist noch genügend Profil vorhanden. Denn deren goldener Rand ist drei Millimeter breit.

Wie lange hält ein Reifen? Spätestens nach zehn Jahren hat dem BRV zufolge ein Reifen ausgedient. Aber auch sechs Jahre alte Reifen können bei nicht fachgerechter Behandlung bereits ein Risiko darstellen. Über das Herstellungsdatum informiert die vierstellige DOT-Nummer auf der Reifenflanke. "1416" etwa steht für die 14. Kalenderwoche 2016.

Was verrät Reifenkäufern das 2012 eingeführte Reifenlabel? An der Kennzeichnung sind laut ADAC die Kraftstoffeffizienz, die Reifenhaftung bei Nässe und das Rollgeräusch abzulesen. Die Bewertung der Eigenschaften der Reifen erfolgt beim für den Spritverbrauch bedeutenden Rollwiderstand und der Nasshaftung in den Klassen A bis G beziehungsweise in den Ampelfarben von Grün über Gelb bis Rot. Das Rollgeräusch wird in Dezibel angegeben und grafisch stilisiert in Form von Schallwellen - je weniger schwarze Wellen, desto geräuschärmer der Reifen.

Wie sieht es mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis aus? Das variiert durchaus. Der ADAC empfiehlt, Reifenpreise bei mehreren Händlern zu vergleichen. Beim aktuellen Sommerreifentest des Automobilclubs schnitten preisgünstige Zweitmarken wie Firestone oder Semperit gleich oder sogar besser ab als die der Mutterfirma (s. Hintergrund). Für Vielfahrer wiederum rechnet sich ein etwas höherer Anschaffungspreis durch niedrige Verschleißkosten. Ein guter Reifen kann durchaus gut 25.000 Kilometer länger fahren.

Was ist bei der Montage und Lagerung von Reifen zu beachten? Auf den Reifen sollte vor der Lagerung mit Kreide gekennzeichnet werden, an welcher Position am Auto sie montiert waren. Beispiel: "HL" für "hinten links". Dies erleichtert später die Montage der Reifen beim Wechsel. Bei der Lagerung von Reifen auf Felgen spielt es keine Rolle, ob sie liegend oder hängend aufbewahrt werden. Sie sollten am besten an einem kühlen, trockenen und dunklen Platz gelagert werden.