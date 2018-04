Von Daniel Hund

Heidelberg. Günstig soll es sein. Und praktisch natürlich - aber eben auch auf keinen Fall langweilig. Da heißt es Augen auf beim Autokauf: Denn es gibt da tatsächlich ein paar Kandidaten, die auch in dieses Raster passen. Seat hat so einen beispielsweise im Angebot. Einen Knirps auf Rädern. Er hört auf den Namen Mii. Mit seinen 3,60 Metern ist er das perfekte Stadtauto. Unglaublich war’s, wie viele Parklücken sich plötzlich auftaten, als die RNZ mit dem Kleinst-Spanier unterwegs war.

Kritiker werden nun dagegenhalten und sagen, dass der Mii aber schon ein wenig langweilig ist. Doch zum einen liegt das immer im Auge des Betrachters und zum anderen hat Seat mitgedacht. Sie schicken ihren kleinsten Spross nämlich mittlerweile auch in der FR-Line-Version auf die Straße und die lässt kaum Wünsche offen. Das Navigationssystem vom Garmin ist top. Und ja, dann ist da auch noch dieses Soundsystem, das den kleinen Renner dank seiner sechs sehr gut aufeinander abgestimmten Lautsprecher in eine rollende Disco verwandelt.

Hintergrund Seat Mii FR-Line Hubraum (ccm): 999 Maximale Leistung (PS): 75 Maximales Drehmoment (Nm): 95 Leergewicht (kg): 929 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 171 RNZ-Testverbrauch (l): 4,7 CO2-Emission (g/km): 109 Preis (Euro): 12.930 Seat Mii FR-Line Hubraum (ccm): 999 Maximale Leistung (PS): 75 Maximales Drehmoment (Nm): 95 Leergewicht (kg): 929 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 171 RNZ-Testverbrauch (l): 4,7 CO2-Emission (g/km): 109 Preis (Euro): 12.930

Befeuert werden kann die FR-Variante von verschiedenen Motoren. Die RNZ war mit der Top-Motorisierung unterwegs. Einem Drei-Zylinder-Benziner, der es auf 75 PS bringt. Stimmt, im ersten Moment hört sich das ein wenig untermotorisiert an, aber das täuscht bei einem Leergewicht von nur rund 900 Kilogramm. Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 171 km/h, der Sprint auf Landstraßen-Tempo gelingt in 13,9 Sekunden. Das sind Eckdaten, die selbst auf einer Autobahn-Fahrt durch die Kasseler Berge, wo es den einen oder anderen Anstieg zu meistern gilt, locker ausreichen. Auch eine sportliche Fahrweise wird unterstützt, was mit der guten Kurvenlage zusammenhängt. An Bord hat der schnittige Südländer im FR-Kleid eben auch viele feine Zutaten: Teleskop-Stoßdämpfer und Dreiecks-Querlenker vorne sowie Gasdruckstoßdämpfer, separate Federn und eine Verbund-Lenkerachse hinten sorgen für ein gutes Handling und viel Sicherheit.

Sparfüchse kommen natürlich ebenfalls auf ihre Kosten. Denn wer kaum etwas wiegt, der verbraucht eben auch kaum etwas. Während der RNZ-Testfahrten, die den Mii über die Autobahn und durch die Stadt geführt haben, pendelte er sich bei 4,7 Litern ein. Tankstellen-Besuche sind demnach eher selten. Abstriche muss man beim Kofferraum machen. Bei einem Fassungsvermögen von 251 Litern stößt man schnell an seine Grenzen.

Der Preis für den Kleinen ist übrigens heiß. Los geht der FR-Line-Spaß im Mii bei 12.330 Euro. Dafür gibt es die 60-PS-Version. Legt man nochmals 600 Euro oben drauf, wird’s die 75-PS-Variante. Und all diejenigen, die sich auch mit der Grundausstattung des Miis zufrieden geben, können sich den knuffigen Spanier schon für 8990 Euro in die heimische Garage stellen.

Fazit: Leichtes Handling, präzise Lenkung und gerade mal rund dreieinhalb Meter lang: Den Seat Mii kann man als perfektes Stadtauto bezeichnen, das aber auch auf der Langstrecke keine schlechte Figur macht. Entscheidet man sich dann noch für die FR-Line-Version, sitzt man für relativ wenig Geld in einem sehr gut ausgestatteten Auto.