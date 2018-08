Von D. Hund und H. P. Wacker

Heidelberg. Die Modellpalette von Seat ist umfangreich. Die Spanier bieten vom SUV (Ateca) bis hin zum sportlichen Renner mit Gänsehaut-Garantie (Leon Cupra 300) alles an, was derzeit so gefragt ist auf dem hart umkämpften Automarkt. Trotzdem haben viele sofort ein Modell im Sinn, wenn sie auf die Marke Seat angesprochen werden: den Ibiza. Diesen kleinen Flitzer. Den gibt es schon seit einer halben Ewigkeit. Seit 1984 rollt er vom Band und war schon für Generationen von Autofahrern ein treuer Begleiter. Weit über fünf Millionen Fahrzeuge wurden bislang verkauft.

In Sachen Motorisierung hat der Kunde bei der aktuell fünften Generation die Qual der Wahl. Die RNZ war mit zwei verschiedenen Varianten unterwegs: Dem 1,5 TSI, ein Benziner, der es auf 150 PS bringt. Und dem 1.0 TGI, ein Erdgasmodell, das 90 PS bereitstellt.

TECHNISCHE DATEN Seat Ibiza 1.0 TGI Viertürige Kompaktlimousine, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4 059/1 780/1 444/2 564 mm; Kofferr.: 262-1 072 l; Leergewicht (kg): 1239; Motor: bivalenter 3-Zyl.-Otto, 90 PS bei 4 500-5 800 U/min; Normverbrauch: 3,3 kg CNG/100 km; CO2: 88 g/km (jeweils im Erdgas-Modus); Testverbrauch: 4 kg CNG/100 km; Preis: ab 17.555 Euro (Ausstattungslinie "Reference"). Seat Ibiza FR 1.5 TSI Hubraum (ccm): 1498; Zylinder: 4; Maximale Leistung (PS): 150; Maximales Drehmoment (Nm): 250; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 7,9; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 215; Getriebe: Sechsgang-Schaltgetriebe; Leergewicht (kg): 1184; CO2 (g/km): 112; Testverbrauch (l): 5,8; Preis (Euro): 21.090.

Los geht’s mit dem Benziner. 150 PS im Ibiza? Richtig, das ist schon ordentlich. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h benötigt er in Verbindung mit dem Sechs-Gang-Schaltgetriebe 7,9 Sekunden. Viel schneller braucht eigentlich kein Mensch. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Seat mit 215 km/h an und die knackt der Kleine auch, zwar nicht im Sturm, aber doch recht zügig. Selbst ab der 200-km/h-Marke zieht er nochmals richtig an.

Das Fahrwerk ist neu, wurde zur fünften Auflage stark überarbeitet. Das Resultat kann sich sehen und vor allem fahren lassen: Sportlich und komfortabel zugleich, das trifft es in der FR-Variante, die ab rund 21.000 Euro beim Händler steht, ganz gut. Der etwas verlängerte Radstand tut sein Übriges. Gerade Kurven scheinen eine Leibspeise des Ibiza zu sein. Selbst, wenn man mal eine etwas zu schnell ansteuert, genügt ein kurzes Gegenlenken, um problemlos in der Spur zu bleiben. Der Benzindurst hält sich in Grenzen. Die von Seat angegeben 4,9 Liter waren zwar nicht zu halten, die tatsächlichen 5,8 Liter während der RNZ-Testfahrten waren aber ebenfalls ein guter Wert.

Weiter mit dem Ibiza 1.0 TGI. Auch in Spanien weiß man um die Vorteile dieses Antriebskonzepts, und so schickt Seat nach dem Leon TGI und dem kleinen Mii nun auch den Ibiza TGI an den Start, aus dem Erdgas-Duo wird somit ein Trio, der jüngste "Gas-Streich" startet ab 17.555 Euro.

Nur hört man das nicht so sehr, pflegt doch der Gas-Ibiza den flüsterleisen Auftritt, wie ihn in den Kreisen der Verbrenner nur ein Erdgas-Dreizylinder an den Tag zu legen vermag. Und auch optisch unterscheidet sich die jüngste Ausbaustufe kaum von den Brüdern mit Benzin- oder Dieselantrieb.

Im Gegensatz zu den anderen Varianten darf sich der TGI aber klima- und emissionstechnisch auf die eigene Schulter klopfen, entstehen doch bei der Verbrennung nahezu keine Stickoxide. Zudem verursacht der exakt 999 Kubikzentimeter große Motor im Gasbetrieb rund ein Viertel weniger CO2 und die Hälfte des Feinstaubs eines gewöhnlichen Benziners. Und selbst das ist nicht das Ende, es lässt sich noch toppen: Tankt man Biogas, das aus Sonnenenergie oder nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird, ist man nahezu klimaneutral unterwegs.

Der Ibiza TGI jedenfalls trägt seinen Teil sehr gerne bei, fährt er doch so lange als nur irgend möglich mit Gas. Lediglich beim "Brrr-ist-das-Kalt-Start" gönnt er sich ein paar Tröpfchen aus dem 40 Liter fassenden Benzinfass, die Technik regelt das automatisch, und schaltet auch erst dann auf den Benzinmodus um, wenn wirklich kein Gas mehr an Bord ist. Das ist meist nach knapp 300 Kilometern der Fall, im Schnitt gönnt sich der Gas-Seat 4,0 Kilo auf 100 Kilometer. Und weil CNG im Moment bei knapp 1,10 Euro liegt, tankt man mal eben für rund zwölf Euro voll. Und alleine das ist schon ein Genuss.

Okay - innerorts möchte der CNG-Ibiza oft im vierten Gang gefahren werden, an der Ampel hechelt er noch mit seinen maximal anliegenden 160 Newtonmetern den spurtstarken Dieseln hinterher, und am Berg muss fleißig im Fünfganggetriebe gerührt werden, zumal die Gas-Variante 117 Kilo mehr wiegt als der vergleichbare Benziner mit 95 PS. Und auch in Sachen Ladevolumen muss man Einschränkungen in Kauf nehmen, fällt doch der Kofferraum exakt 93 Liter kleiner aus als im Falle des "normalen" Ibiza - der unterm Kofferraumboden verbaute Gastank verlangt nun mal einfach seinen Tribut. Ein weiteres Manko: Auch eine Anhängerkupplung lässt sich bei diesem Modell nicht montieren.