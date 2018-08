Berlin/Göttingen (dpa) - Es gibt eine Gattung, die kaum vom Zweirad-Boomprofitiert: das S-Pedelec. 2017 wurden laut Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) 720 000 Elektrofahrräder verkauft. Das sind knapp ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Doch darunter waren nur rund ein Prozent S-Pedelecs - die schnelle Variante der E-Bikes mit Tretunterstützung. Experten zufolge hat die vergleichsweise geringe Nachfrage einen Grund: S-Pedelecs sind verkehrsrechtlich keine Fahrräder, sondern Kleinkrafträder.

Das macht die Sache kompliziert. Dabei wären gerade die schnelleren E-Fahrräder gut geeignet, um Pendler vom Auto aufs Fahrrad umsteigen zu lassen. «S-Pedelecs sind fantastische Fahrzeuge, um auch etwas längere Autofahrten zu ersetzen», sagt Burkhard Stork. Der Bundesgeschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) begrüßt die Einstufung als Kraftfahrzeuge allerdings: «Denn ihre Geschwindigkeit und ihre Motorleistung gehen weit über die durchschnittliche menschliche Leistung hinaus.»

Während die Tretunterstützung bei gängigen Pedelecs bei 25 km/h aufhört, funktioniert der einbebaute Rückenwind bei S-Pedelecs bis 45 km/h. «Zum Erreichen dieser Geschwindigkeit muss man jedoch richtig Sport machen», sagt David Koßmann, S-Pedelec-Experte beim Pressedienst Fahrrad (pd-f). «Bei normalem Pedalieren ist man mit etwa 35 Sachen unterwegs.»

Es gibt noch weitere Besonderheiten: «Aufgrund ihres verkehrsrechtlichen Status sind S-Pedelecs versicherungspflichtig», sagt Koßmann. Wie bei einem Mofa muss ein kostenpflichtiges Versicherungskennzeichen angebracht werden, ohne das ein S-Pedelec auf den ersten Blick kaum von einem langsameren Pedelec zu unterscheiden ist. Auch darf es nur fahren, wer im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse AM ist. Einen entsprechenden Führerschein kann man ab 16 Jahren erwerben. Automatisch im Besitz der Fahrerlaubnis sind Pkw-Fahrer mit gültigem Führerschein.

Details wie ein Rückspiegel oder die gelborangenen Rückstrahler an der Gabel verraten, dass man es mit der schnelleren Sorte zu tun hat. Schon tagsüber muss ein S-Pedelec mit Licht fahren. Die Promillegrenze liegt wie beim Autofahren bei 0,5. Normale Fahrradfahrer dürfen sich mit einem Blutalkoholwert von bis zu 1,6 Promille erwischen lassen, ohne gleich Konsequenzen fürchten zu müssen - auch wenn die Fahrt im angetrunkenen Zustand nicht empfehlenswert ist.

Das Tragen eines geeigneten Helmes ist ebenfalls Pflicht, wobei der Gesetzgeber Art und Bauweise nicht weiter beschreibt. «Für diese Fahrzeuge ist ein geeigneter Schutzhelm vorgeschrieben», informiert das Bundesverkehrsministerium. Ein Fahrradhelm bietet genug Schutz, während schwere Motorhelme unpassend erscheinen, da sie die Bewegungsfreiheit auf dem Rad einschränken. «Doch es zeichnet sich ab, dass eine neue Helmgattung für S-Pedelecs auf den Markt kommen wird», sagt Koßmann.

Aufgrund ihres rechtlichen Status dürfen die S-Pedelecs nur auf der Fahrbahn, also auf normalen Straßen, bewegt werden. Radwege inner- wie außerorts sind tabu - ebenso für Radler freigegebene Fußgängerzonen und Parkwege.

«Dem S-Pedelec fehlt es an Lebensraum», bemängelt Koßmann. ZIV-Sprecher David Eisenberg fordert, Fahrradwege außerorts für S-Pedelecs freizugeben und dort je nach Bedarf ein Tempolimit von 30 km/h einzuführen. «Auf der Bundesstraße werden S-Pedelecs von den Autofahrern als Fahrräder wahrgenommen.» Das bringe Gefahren für deren Fahrer mit sich.

Auch der Transport des Nachwuchses wird beim S-Pedelec restriktiver gehandhabt. Mit einem gängigen Pedelec einen Kinderanhänger zu ziehen, ist in Sachen Leistung und Verkehrsrecht kein Problem. Ihn ohne Weiteres an ein S-Pedelec zu kuppeln, ist dagegen verboten. Doch es gibt Speziallösungen mit Ausnahmegenehmigungen: zum Beispiel schnelle E-Lastenräder mit zugelassenen Kindersitzen auf der Ladefläche - Voraussetzung ist jedoch, dass in der EU-Typgenehmigung alles fein säuberlich festgehalten ist.

Apropos Typgenehmigung: Den Begriff kennt man von Autos, die ohne diese Erlaubnis nicht auf den Markt gebracht werden dürfen. Genauso verhält es sich mit den Kraftfahrzeugen der Bauart S-Pedelec. Kunden braucht das nicht weiter zu interessieren, doch eine Konsequenz trifft Bastler und kreative Reparateure. «Anders als ein Fahrrad darf man ein S-Pedelec baulich nicht ohne Weiteres verändern», sagt Koßmann. Seit 2016 neu typzugelassene S-Pedelecs müssen demnach ein Bremslicht haben, ohne das das Fahrzeug in Folge einer Verkehrskontrolle sogar stillgelegt werden könnte. Auch das Kennzeichen muss neuerdings beleuchtet sein.

Die Bauteile müssen stets der Betriebserlaubnis entsprechen - das gilt für Bremsen und Motoren, aber auch für Sättel, Pedale oder Lenker. Wer den Lenkervorbau modifiziert, verändert schnell die Abmessungen des Fahrzeugs wie sie im Typenblatt vorgeben sind. Auch die Dimensionen der Reifen sind laut pd-f vorgegeben sowie die Mindestprofiltiefe von einem Millimeter. Grundsätzlich gilt wie beim Pkw: Bauliche Änderungen müssen S-Pedelec-Fahrer sich von Prüfinstituten wie etwa Tüv oder Dekra eintragen lassen.

Dabei ist die Produktvielfalt trotz des geringen Marktanteils groß. Vom Trekking- über das City- oder Crossrad bis zum Mountainbike oder Lastenrad hat das S-Pedelec viele Fahrradgattungen erobert. René Filippek vom ADFC empfiehlt, für ein S-Pedelec aufgrund der komplexeren Technik nicht weniger als 2500 Euro auszugeben - ein Richtwert, der den für normale Pedelecs wegen der kräftigeren Motoren und des größeren Akkus um 700 Euro übersteigt. Den Mehrwert kann der Kunde im Aktionsradius messen: 20 Kilometer und mehr sind auch auf alltäglichen Wegen gut machbar - wenn man sie benutzen darf.