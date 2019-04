Von Heiko P. Wacker

Oberursel. Die einen nehmen den Diesel ganz aus dem Programm, die anderen prophezeien seinen kurzfristigen Untergang - doch im Segment der SUV entscheiden sich nach wie vor 30 Prozent der Kunden für einen Selbstzünder. Dieser Tatsache blickt auch Mitsubishi ins Auge, und klemmt dem Eclipse Cross zu seinem ersten "vollen" Jahr einen Selbstzünder unter die Haube. Los geht’s ab 31.590 Euro.

Hintergrund Fünftüriger Kompakt-SUV, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4405/1805/1685/2670 mm, Leergewicht: ab 1507/1758 (Benziner/Diesel) kg, Gepäckraum: 359-1159 l. Antrieb: 1,5-l-Benziner 163 PS mit Front-/Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe/CVT (nur in Kombination mit 4WD), 2,2-l-Diesel 109/148 PS mit Allradantrieb und Achtgang-Automatik. Normverbrauch: 6,7-7,7 l Benzin/6,9 l Benzin/100 km. Preise: 21.990.- 37.290 Euro, Diesel ab 31.590 Euro.

Ein Selbstzünder? Das mag sich mutig anhören, ist letztlich aber folgerichtig, hat doch die Marke mit den drei Diamanten in den vergangenen Jahren einen beachtlichen Wachstumskurs fahren können. Und das darf gerne so weitergehen, gerne auch mit Dieselantrieb: Anno 2013 wurden schnapszahlige 22.222 Verkäufe gemeldet, wobei ein Marktanteil von 0,7 Prozent nicht eben dazu animieren konnte, die Gläser klirren zu lassen. 2018 hingegen hat sich der Absatz mehr als verdoppelt, mit 52.196 Einheiten - und diese Zahl zu betonen wird man nicht müde - sind es nun 1,5 Prozent. "Nach Toyota und Mazda sind wir inzwischen die drittgrößte japanische Marke in Deutschland", freut sich denn auch Geschäftsführer Kolja Rebstock.

Nicht ganz unschuldig an der positiven Entwicklung war der vor einem Jahr ins Rennen geschickte Mitsubishi Eclipse Cross, für den sich 9643 Käufer begeistern konnten: Das war fast eine Punktlandung, für 2018 hatte man nämlich 10 000 Kunden anvisiert, und das trotz der Monokultur unterm Deckel, gab es das "Coupé-SUV", wie der Wagen hausintern bezeichnet wird, doch nur mit dem 1,5 Liter großen und 163 PS starken Turbobenziner.

Diesem wird nun ein neu entwickelter Turbodiesel an die Seite gestellt, der dank SCR-Kat die aktuellste Abgasnorm Euro 6d-Temp erreicht, die vorherige Norm "6c" hat Mitsubishi gleich mal übersprungen. Und auch einige Premieren sind zu vermelden, ist der Ölbrenner doch das erste Aggregat im Hause, das mit Start-Stopp und Harnstofftank an den Start geht. Kurz zur Erklärung: Bei der "selektiven katalytischen Reduktion" wird wässrige Harnstofflösung, umgangssprachlich redet man zumeist von "AdBlue", eingespritzt, um den Stickoxiden im Abgas beizukommen. Der Tankdeckel sitzt neben dem normalen Tankstutzen, leider jedoch kann man nicht an den für die LKW vorgesehenen Zapfsäulen nachfassen, sondern muss zur Flasche greifen, maximal passen 15,6 Liter in den Harnstofftank. Etwa 10.000 Kilometer sollte man damit kommen, aktuell kostet das Additiv rund einen Euro je Liter.

Sauber isser also, der Diesel - und fahren tut er auch, und das gar nicht schlecht, wie eine erste Runde im Rhein-Main-Gebiet zeigte: Anfangs wegen der kühlen Witterung noch ein bisschen brummelig, doch schon nach wenigen Minuten hellwach schiebt das exakt 2268 Kubikzentimeter messende DI-D-Triebwerk den Eclipse Cross munter voran. Sein Maximum von 148 PS erreicht der Vierender bei 3500 Touren, das maximale Drehmoment von 388 Newtonmetern liegt schon bei derer 2000 an: Damit ist der Selbstzünder in Sachen Drehzahl zurückhaltender als der drehfreudige Benziner.

Verwaltet wird die Kraft serienmäßig - nur beim Benziner gibt es auch manuelle Schaltboxen - von einem ebenfalls neuen Achtgang-Automatikgetriebe, das die Kraft wiederum an das Allradsystem "Super All Wheel Control" weiterleitet: Beim Beschleunigen merkt man, dass ein Teil der Motorkraft in der Automatik und im Allrad hängen bleibt, wobei der leer mindestens 1758 Kilo wiegende SUV dennoch in 11,7 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt, und eine Höchstgeschwindigkeit von 193 Stundenkilometern erreicht. Der Normverbrauch liegt bei 6,9 Litern auf 100 Kilometer. Außerdem darf der Eclipse Cross Diesel zwei Tonnen an den Haken nehmen, acht Zentner mehr als der Benziner.

Im Innern ändert sich durch die Motorisierung nichts, das Cockpit wirkt trotz Touchpad und Head-up-Display eher unaufgeregt, während die in Fläche und Lehne beheizbare Rücksitzbank, sie ist im Verhältnis 60:40 geteilt, aber auch geteilt um 20 Zentimeter verschiebbar, neigungsverstell- und umklappbar ist. In den Kofferraum passen maximal 1159 Liter, auch hier hat die Entwicklungsabteilung ordentliche Arbeit geleistet, wobei sich der Eclipse Cross seine Plattform mit dem ASX und dem Outlander teilt.